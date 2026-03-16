اتحادیه اروپا: تمایلی به مشارکت در اقدام نظامی علیه ایران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه دوشنبه پس از پایان نشست شورای وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل، اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست آمریکا مبنی بر اعزام نیروی دریایی به تنگه هرمز مخالفت کرده‌اند.

کالاس به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هیچ تمایلی به مشارکت فعال در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی توضیح داد که اتحادیه اروپا بر تقویت امنیت دریایی تمرکز دارد، اما کشورهای عضو تمایل کمی به گسترش مأموریت‌های فعلی خود به تنگه هرمز نشان داده‌اند.