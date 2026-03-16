۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۲۹

اتحادیه اروپا: تمایلی به مشارکت در اقدام نظامی علیه ایران نداریم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه با درخواست آمریکا برای اعزام نیروی دریایی به تنگه هرمز مخالفت کرده و تمایلی به دخالت در اقدام نظامی علیه ایران ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه دوشنبه پس از پایان نشست شورای وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل، اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست آمریکا مبنی بر اعزام نیروی دریایی به تنگه هرمز مخالفت کرده‌اند.

کالاس به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هیچ تمایلی به مشارکت فعال در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی توضیح داد که اتحادیه اروپا بر تقویت امنیت دریایی تمرکز دارد، اما کشورهای عضو تمایل کمی به گسترش مأموریت‌های فعلی خود به تنگه هرمز نشان داده‌اند.

    • IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      جرات نداری بدبخت
    • IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      فعلا میل ندارن...بعدا ممکنه اشتهاشون باز بشه...
    • IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      دروغ می‌گویند همین الان پایگاه ها و سوخت رسان ها و حتی ماهواره هاشون در خدمت آمریکاست
    • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      سپاسگزاریم بانو
    • IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      ممنون مرگ بر برخی کشورهای عرب‌
    • IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      اروپا نوکر آمریکا هست باید از مکر آن‌ها غافل نبود ممکنه ناو نفرستند ولی تا میتونن این صلیبیون علیه اسلام متحد هستن

