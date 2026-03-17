روایت فایننشال تایمز از فروش نفت ایران در طول جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، از آغاز حملات آمریکایی صهیونیستی به ایران که با واکنش موشکی تهران به سرزمینهای اشغالی و اهداف آمریکایی در منطقه و مسدود شده تنگه هرمز همراه شد، حداقل ۱۳ نفتکش فوق‌غول‌پیکر در جزیره خارک بارگیری داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، در این مدت حدود ۲۴ میلیون بشکه نفت ایران از تنگه هرمز عبور کرده است.

طبق برآورد شرکت‌های داده انرژی، ایران از زمان آغاز جنگ روزانه حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون بشکه نفت صادر کرده است که این مقدار صادرات حدود ۱۴۰ میلیون دلار درآمد روزانه برای ایران ایجاد می‌کند.