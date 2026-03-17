۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۶

روایت فایننشال تایمز از فروش نفت ایران در طول جنگ

فایننشال تایمز نوشت که ایرانی ها در طول جنگ با فروش نفت خود از طریق تنگه هرمز حدود ۱۴۰ میلیون دلار در روز درآمد کسب کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، از آغاز حملات آمریکایی صهیونیستی به ایران که با واکنش موشکی تهران به سرزمینهای اشغالی و اهداف آمریکایی در منطقه و مسدود شده تنگه هرمز همراه شد، حداقل ۱۳ نفتکش فوق‌غول‌پیکر در جزیره خارک بارگیری داشته‌اند.

این روزنامه انگلیسی با اشاره به اینکه ایران زیر سایه جنگ، روزانه ۱۴۰ میلیون دلار درآمد دارد، نوشت که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، دست‌کم ۱۳ نفتکش ایرانی فوق غول پیکر در پایانه اصلی صادراتی ایران درجزیره خارک، نفت بارگیری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این مدت حدود ۲۴ میلیون بشکه نفت ایران از تنگه هرمز عبور کرده است.

طبق برآورد شرکت‌های داده انرژی، ایران از زمان آغاز جنگ روزانه حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون بشکه نفت صادر کرده است که این مقدار صادرات حدود ۱۴۰ میلیون دلار درآمد روزانه برای ایران ایجاد می‌کند.

