به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از ابتدای آغاز جنگ با ایران تاکنون دست کم سه هزار و ۵۳۰ صهیونیست زخمی شده اند. ۷۰ تن از این زخمی ها طی ۲۴ ساعت گذشته راهی بیمارستان شده اند.

این در حالی است که اخبار مربوط به جنگ و آمار تلفات و زخمی ها در اراضی اشغالی به شدت سانسور می شود.

روز گذشته نیز شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از سانسور گسترده حملات حزب الله لبنان به اراضی اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، اداره سانسور نظامی ارتش، انتشار اخبار مربوط به شهرهای مورد اصابت موشک‌های حزب الله توسط رسانه‌های اسرائیلی را ممنوع و اعلام کرد در صورت تخلف با آن ها برخورد خواهد شد.

همچنین گزارش شده که اصابت موشک به پایگاه‌های نظامی یا مراکز راهبردی اسرائیل در هیچ زمانی مجوز انتشار ندارد.