فضاسازی شهری قم به مناسبت شهادت رهبر شهید و انتخاب رهبری معظم انقلاب

پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دنبالل شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین انتخاب سومین رهبر انقلاب، بلافاصله پس از سحرگاه روز یکشنبه دهم اسفندماه، تمامی سازههای تبلیغاتی سطح شهر که پیش از این نصب شده بودند، جمعآوری شدند.
وی افزود: پس از جمعآوری سازههای قبلی، عملیات چاپ و نصب بنرها، فلکسها، قابهای شهری و بیرقهای مزین به مضامین مرتبط با این مناسبت مهم، بلافاصله آغاز شد و این طرح با سرعت عمل مثالزدنی بر روی ۵۲۰ سازه بزرگ شهری به اجرا درآمد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قم، با اشاره به تلاش شبانهروزی ۱۰ اکیپ عملیاتی و اجرایی در ماه مبارک رمضان برای تکمیل این پروژه، گفت: این حجم گسترده از فضاسازی شهری، با توجه به محدودیتهای زمانی و انجام آن در ماه ضیافت الهی، نشان از تعهد و ایثار نیروهای اجرایی دارد.
وی با مقایسه این اقدام با برنامههای مشابه در سایر استانها و شهرها، این حجم از فضاسازی را در سطح کشور بینظیر توصیف کرد و سرعت عمل و دقت نیروهای اجرایی را شایسته تقدیر دانست.
جوادیان در ادامه، هدف از این اقدام را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین تجدید میثاق با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری عنوان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: این فضاسازیها، موجب زنده نگهداشتن یاد و خاطره رهبر شهید و همچنین تقویت روحیه انقلابی و بصیرت دینی شهروندان است.
این اقدام فرهنگی و انقلابی در حالی صورت گرفته است که شهر قم، به عنوان پایتخت مذهبی ایران، همواره پیشگام در برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقلابی بوده و این فضاسازی گسترده نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
قم - مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قم از اجرای طرحی گسترده برای فضاسازی سطح شهر به مناسبت شهادت قائد امت و انتخاب رهبر معظم انقلاب خبر داد.
