هاشمی: ۵۵ پایگاه اورژانس برای سفر های نوروزی آماده باش کامل هستند

سید احمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ترددها در ایام نوروز، گفت: ۵۵ پایگاه اورژانس شهری و جاده ای استان آماده خدمت‌رسانی به مسافران نوروز ۱۴۰۵ است.

هاشمی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت رفاه و ایمنی مسافران در ایام نوروز، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای افزایش آمادگی اورژانس استان انجام شده است.

وی افزود: همه نیروهای اورژانس در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و پایگاه‌های اورژانس نیز با تجهیزات کامل و داروی مورد نیاز، آماده ارائه خدمات هستند.

هاشمی ادامه داد: جدای از پایگاه‌های ثابت، چند تیم واکنش سریع نیز در مناطق دورافتاده و جاده‌های کوهستانی مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، به سرعت در محل حادثه حاضر شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: همچنین هماهنگی‌های لازم با سایر مراکز درمانی استان برای پذیرش بیماران اورژانسی انجام شده است.

وی یادآور شد: ۱۰ پایگاه سلامت نوروزی نیز با هدف ارایه خدمات درمانی و بهداشتی راه اندازی شده است.

هاشمی با اشاره به فعال بودن مراکز بهداشتی در مسیرهای جاده‌ای گفت: مراکز بهداشتی حتی در مناطق صعب‌العبور در ایام نوروز فعال خواهند بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی خراسان‌شمالی افزود: اختیار لازم به شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها داده شده تا بر اساس نیاز، مراکز تا ۱۰۰ ظرفیت فعال باشند و کشیک‌های نوروزی نیز پیش‌بینی شده است.

وی از تشدید نظارت‌های بهداشتی خبر داد و گفت: بازرسان بهداشت محیط به‌صورت فعال در حال رصد و پیگیری نواقص هستند و شیفت‌های صبح و عصر در شهرستان‌ها برقرار است.