  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

مصر تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه مصر، تلاش رژیم صهیونیستی برای ورود به خاک لبنان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، وزارت خارجه مصر در بیانیه ای تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به لبنان و ورود به مناطق جنوبی این کشور را محکوم کرد.

مصر این اقدام را نقض حاکمیت لبنان و مخالف قوانین بین المللی دانست و خروج فوری نظامیان رژیم صهیونیستی از خاک این کشور را خواستار شد.

منابع خبری عربی اعلام کرده اند پیش از این صهیونیست ها به روستاهای مرزی لبنان حمله می کردند و پس از مدتی از آن خارج می شدند اما این رژیم این روزها پس از ورود به هر روستا، سعی می کند در آن بماند و از آن به عنوان پایگاهی برای حمله به روستاهای دیگر استفاده می کند.

کد خبر 6776916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها