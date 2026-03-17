۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

زخمی شدن نیروهای ارتش لبنان در حمله رژیم صهیونیستی

ارتش لبنان از زخمی شدن پنج تن از نیروهای خود در جریان حمله رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از ارتش لبنان اعلام کرد، رژیم صهیونیستی در حمله خود علیه یک خودرو و یک موتورسیکلت در شهرک «قعقعیه الجسر» در جنوب لبنان باعث زخمی شدن ۵ نیروی ارتش این کشور شد.

بامداد امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی در آسمان بیروت به پرواز درآمده و مناطقی از پایتخت از جمله ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حملات خود قرار دادند.

در همین ارتباط، حزب الله لبنان نیز اعلام کرد که یک دستگاه تانک مرکاوا را در بخش مشروع الطیبه با موشک هدایت شونده هدف قرار داده است.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که یک تجمع نظامیان دشمن صهیونیستی را در میسل الجبل هدف قرار داده است.

گزارشی دیگر از نبرد تن به تن رزمندگان حزب‌الله با نظامیان صهیونیست در مرز لبنان با فلسطین اشغالی حکایت دارد.

