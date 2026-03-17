به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در مورد برنامه‌های فرهنگی ایام پایانی سال متناسب با شرایط جنگ و دفاع اظهار کرد: در شرایطی وارد روزهای پایانی سال و چهارشنبه آخر سال می‌شویم که امت ما عزادار رهبری بزرگ و صدها هم‌وطن است که دست آمریکا و اسرائیل به درجه رفیع شهادت رسیدند.

وی به تغییر رویکردهای فرهنگی و اجتماعی متناسب با شرایط روز تاکید کرد و گفت: امسال چهارشنبه آخر سال متفاوت از سال گذشته برگزار خواهد شد و آتش بازی و ترقه‌بازی نخواهیم داشت.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان ادامه داد: با توجه به حضور میدانی مردم عزیز در محلات، میادین و خیابان‌های اصلی شهر، برپاکنندگان موکب‌ها تصمیم دارند با در نظر داشتن ماه مبارک رمضان و فضای حزن و حماسی جامعه، افطاری ساده با مشارکت مردم برگزار کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه دشمن آمریکایی صهیونی را نیز بی‌بهره نخواهیم گذاشت و با آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل و نمادهای دشمن یک چهارشنبه‌سوزی دشمن‌شکن برگزار خواهیم کرد.

حسینی تصریح کرد: در یک ابتکار عمل، دانش‌آموزان تصمیم گرفتند پول توجیبی که هر سال خرج ترقه‌بازی می‌شد در اختیار نیروهای هوافضا قرار دهند تا آن‌ها چهارشنبه‌سوری واقعی را در سرزمین‌های اشغالی برگزار کنند.

وی افزود: امسال این هزینه‌ها خرج موشک‌هایی می‌شود که پشت دشمن را بشکند و سرزمین‌های اشغالی را به لرزه بیندازد.