واکنش بیمارستان شهید رجایی به خبرسازی کذب و مضحک اینترنشنال

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمارستان قلب شهید رجایی در اطلاعیهای اعلام کرد:
در رابطه با خبر سراپا کذب اینترنشنال در مورد بیمارستان قلب شهید رجائی لازم است به اطلاع برساند:
از بس دروغ شاخدار است، این نمایش تلاش نکرده کمی تحقیق کند و بیمارستانی را برگزینند که حداقل مرکز تروما باشد. کسانی که تهران زندگی میکنند میدانند که بیمارستان قلب شهید رجایی مرکز تروما نیست و آمبولانسها و مردم بیمارانی را به این مرکز میآورند که مشکل قلبی داشته باشند. اطراف این بیمارستان، مراکز دیگری هستند که بیماران ترومایی را سرویس دهند. خود گوینده خبر و کارشناس مربوطه هم چون کمترین اطلاعی در مورد بافت بیمارستانی تهران و ایران ندارند در تله دروغ خود گرفتار شدهاند. در آن دو شب تلخ، هم مراکز ۱۱۵ و هم مردم چون آگاهی کامل به این مهم داشته و مثل دو مجری این شبکه پرت از حقیقت نبودهاند هیچ مضروب یا مصدومی را به این بیمارستان نیاوردهاند. فقط یک بیمار جوان شهرستانی اهل ایلام گویا که نمیدانسته اینجا مرکز تروما نیست توسط رفقایش به اورژانس آورده میشود که او هم توسط پزشکان درمان و پس از سه روز ترخیص میشود.در پایان این مطلب لابد کسانی که از حقیقت دورند یا راحت از کنار ماجرا عبور یا پاسخ را به باد فحاشیهای مرسوم این دوران خواهند بست. لیکن با علم به این ماجرا و اینکه شاید کسانی هم باشند که دنبال حقیقت اند، اطلاع رسانی شده است. خداوند مزدوران اطلاع رسانی وابسته به خارج را معقول گرداند که دشمنی با کشورشان را بر دوستی و حقیقت پردازی ترجیح ندهند.
نظر شما