۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

۸۵۰ پروژه عمرانی و مسکن در روستاهای مازندران اجرا شد

رامسر - مدیرکل بنیاد مسکن مازندران گفت: در این استان ۸۵۰ پروژه عمرانی روستایی با اعتبار دو دهم همت عملیاتی شد.

علی اصغر احمدی در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن رامسر در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه های بنیاد مسکن در ۲۴ روستای استان مازندران با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان و با مشارکت مردم و دهیاری ها اجرا شد.

احمدی تصریح کرد: صدور سند مالکیت، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله از جمله اقدامات این اداره کل بوده است.

وی با اشاره به افزایش وام مسکن بیان داشت: مردم برای ساخت و ساز با ارائه پروانه ساخت از وام ۵۰۰ میلیون تومانی بهره مند شوند.

وی گفت: در استان مازندران به همت استاندار و مجمع نمایندگان ۸۵۰ پروژه با اعتبار دو دهم همت عملیاتی شد.

