۸۵۰ پروژه عمرانی و مسکن در روستاهای مازندران اجرا شد

علی اصغر احمدی در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن رامسر در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه های بنیاد مسکن در ۲۴ روستای استان مازندران با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان و با مشارکت مردم و دهیاری ها اجرا شد.
احمدی تصریح کرد: صدور سند مالکیت، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله از جمله اقدامات این اداره کل بوده است.
وی با اشاره به افزایش وام مسکن بیان داشت: مردم برای ساخت و ساز با ارائه پروانه ساخت از وام ۵۰۰ میلیون تومانی بهره مند شوند.
وی گفت: در استان مازندران به همت استاندار و مجمع نمایندگان ۸۵۰ پروژه با اعتبار دو دهم همت عملیاتی شد.
نظر شما