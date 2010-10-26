معرفی متقاضیان وام روستایی مازندران به بانکهای عامل به روز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن مازندران افزود:‌ مدیران شعب موظفند در سریع ترین زمان ممکن تمامی متقاضیان وام روستایی را به بانک های عامل معرفی نمایند.

وی از اختصاص بیش از 31 هزار و 500 سهمیه وام روستایی جهت ساخت مسکن روستایی در روستاهای استان خبر داد و گفت: بنیاد مسکن مازندران در بین استانهای کشور در بحث جذب اعتبار رتبه خوبی را کسب کرده است.

وی مبلغ وام ساخت مسکن روستایی در سال جاری را 100 میلیون ریال اعلام د و از متقاضیان خواست جهت دریافت تسهیلات با تشکیل پرونده به شعب 13 گانه بنیاد مسکن در سطح استان مراجعه نمایند.

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش به اختصاص اعتبار 80 میلیارد ریالی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی در روستاهای مازندران خبر داد و گفت:اعتبار ملی در نظر گرفته شده در سال 89 حدود 80 میلیارد ریال می باشد که برای تهیه و اجرای طرح های هادی در روستاهای استان هزینه خواهد شد.