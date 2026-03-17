ترخیص ۵ هزار خودرو در بنادر هرمزگان با همکاری دستگاه قضایی طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: از ابتدای دفاع مقدس و جنگ رمضان با پیگیری‌های دستگاه قضایی و اقدامات مؤثر دولت و مصوبات بسیار خوب استانداری هرمزگان در راستای تسریع در فرآیند ترخیص اقلام وارداتی، ساماندهی حمل‌ونقل و تأمین کالاهای اساسی، خوشبختانه اقدامات گسترده‌ای در حوزه بنادر و گمرکات استان انجام شده است.

وی افزود: در این چارچوب و در کمتر از یک هفته با رفع موانع موجود و در نتیجه سرعت‌بخشی به فرآیند اداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و صدور دستورات ویژه قضایی در همکاری فشرده و مستمر با استانداری هرمزگان و دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی، کار تعیین تکلیف بیش از ۵ هزار دستگاه خودروی موجود در بنادر و گمرکات استان انجام شد و زمینه ترخیص این وسایل نقلیه فراهم شد.

قهرمانی تصریح کرد: همچنین با تدابیر اتخاذ شده در این مدت بیش از ۲۵ هزار دستگاه کامیون موفق به تخلیه و بارگیری و انجام امور حمل و نقل شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی بیش از ۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه واگن قطار در حوزه حمل و نقل کالا خدمت‌رسانی کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: علاوه بر این، برای نخستین بار از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در انتقال کالاهای اساسی استفاده شد و در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده به طور متوسط روزانه ۵ هزار و ۸۰۰ بارنامه صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تشکر از تدابیر و اقدامات استانداری هرمزگان و تعامل بسیار خوب دولت و دستگاه قضایی به منظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات، تأکید کرد: اقدامات متولیان امر به منظور صیانت از اموال مردم و بیت المال و تسریع در تأمین کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات به صورت مستمر و با شتاب هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت.