۷۰۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ در آذربایجان غربی ارزیابی شد

علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای تجاوز آمریکایی - صهیونیی به کشور تاکنون ۷ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده استلن ارزیابی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: طی نشست مشترک با اصناف، فلزکاران و درودگران با محوریت بررسی نحوه جبران خسارات وارده به شیشه‌های واحدهای مسکونی در مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی مقرر شد شیشه‌های آسیب دیده ترمیم یابند.

مقدم افزود: آخرین وضعیت واحدهای خسارت دیده ارزیابی شده و آن دسته از واحدهایی که بر اثر انفجارهای اخیر ناشی از حملات دشمن دچار آسیب شده‌اند؛ هم اکنون از سمت بنیاد مسکن در حال نصب مجدد هستند.

وی ادامه داد: راهکارهای اجرایی برای تأمین و نصب مجدد شیشه‌های آسیب‌دیده مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته و تاکنون در ۱۰۰ واحد مسکونی بالغ برسه هزار مترمربع شیشه نصب شده است.

مقدم اظهار کرد: بنیاد مسکن با همکاری اصناف و نهادهای پشتیبان، برنامه‌ای جامع برای جبران سریع خسارات مردم در دست اجرا دارد و تلاش می‌شود روند بازسازی با حفظ دقت فنی و شأن مردم عزیز استان انجام شود.