علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ارزیابان و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تاکنون بیش از حدود هفت هزار واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده ناشی از جنگ رمضان را با بیش از ۱۰۰ نفر در قالب اکیپهای ۲نفری مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند.
وی ادامه داد: در این بین واحدهایی هستند که حین مراجعه کارشناسان، مالکین در منزل مسکونی خود نبودهاند لذا این افراد میتوانند از طریق این شماره تماس یا از طریق سامانه پیامکی مشخصات خود را اعلام دارند.
مقدم افزود: افراد میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر با این شماره تماس گرفته یا نام و نام خانوادگی به همراه کدملی و آدرس واحد خسارت دیده را ارسال کنند تا ارزیابان دوباره به آدرس واحد خسارت دیده اعلامی جهت ثبت در سامانه مراجعه کنند.
وی با بیان اینوه شماره تماسهای ۰۹۳۸۰۹۱۴۹۹۳ و ۰۹۰۵۰۲۴۰۴۶۵ برای شهرستان ارومیه هماکنون در دسترس است، گفت: مالکین واحدهای آسیب دیده در شهرستانها نیز میتوانند به شعب بنیاد مسکن درشهرستان خود مراجعه کنند.
نظر شما