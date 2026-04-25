۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

۳۵۸ واحد مسکونی یزد در تجاوز اخیر دشمن آسیب دید

یزد - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه ۳۵۸ واحد مسکونی یزد در جنگ رمضان آسیب دیدند، از پرداخت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به ۴۱ واحد مسکونی آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادریان‌زاده، با اشاره به پرداخت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به ۴۱ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم گفت: مجموعا ۳۵۸ واحد در جنگ اخیر آسیب دید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد گفت: از مجموع واحدهای مسکونی آسیب دیده ۲۳۴ واحد مورد ارزیابی قرار گرفت و مابقی همچنان در دست بررسی است؛ همچنین عملیات اجرایی ۱۷۲ واحد به پایان رسیده است.

وی گفت: در روزهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی سوم شد و تعدادی از هموطنان دچار خسارت و آسیب شدند، واحد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تمام توان وارد میدان می‌شود، اولین گام، ارزیابی دقیق خسارت‌هاست تا روند بازسازی هرچه سریع‌تر آغاز شود و خانواده‌ها سریع‌تر به خانه و زندگی خود بازگردند.

وی افزود: در کلان‌شهرها این فرآیند با هماهنگی شهرداری‌ها و همراهی بنیاد مسکن انجام می‌شود و در سایر شهرها و روستاها، بنیاد مسکن مستقیما هدایت و اجرای کامل بازسازی را بر عهده دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن یزد در خصوص نحوه ثبت درخواست ارزیابی خسارت گفت: شهروندان استان برای ارزیابی خسارت وارده به واحدهای مسکونی، تجاری و معیشتی، اطلاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس دقیق، کد پستی و شماره همراه را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۱۶۶۱ و یا تلفن گویای ۳۵۴۶ ارسال کردند و کارشناسان بنیاد مسکن در سریع‌ترین زمان ممکن برای ارزیابی میدانی به محل مراجعه کردند.

    • میثم IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      لعنت خدا بر دشمنان ایران

