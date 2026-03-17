به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع امت انقلابی شهرستان دامغان در عزای رهبر شهید و میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از ظهر سه شنبه برگزار می‌شود.

در این ویژه برنامه آحاد مردم شهید پرور و قدرشناس شهرستان دامغان حضور خواهند داشت.

این مراسم امروز سه شنبه ساعت ۲۰:۳۰ جنب مسجد باب الحوائج علیه السلام (بلوار شمالی) به صورت اجتماع گروهی مردم برگزار خواهد شد.

از عموم مردم شهرستان شهید پرور دامغان دعوت شده تا در این مراسم حاضر و ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، با رهبر معظم انقلاب بار دیگر تجدید بیعت کنند.

مراسم مشابهی نیز در دیگر نقاط استان سمنان امشب با حضور مردم متدین و خداجوی استان برگزار خواهد شد مردمی که قرار است برای شانزدهمین شب پیاپی در میادین و معابر اصلی شهرها حاضر شوند.