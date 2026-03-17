۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

حجاج استان سمنان همراه «زندگی با آیه‌ها»؛ تحویل سال ۳ کاروان در مکه

حجاج استان سمنان همراه «زندگی با آیه‌ها»؛ تحویل سال ۳ کاروان در مکه

سمنان- مدیرکل حج و زیارت سمنان از همراهی کاروان‌های زیارتی این استان با پویش «زندگی با آیه‌ها» ویژه ماه رمضان با هدف ورود عملی قرآن به زندگی روزمره مومنان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکا همزمان با ماه مبارک رمضان مانند سال گذشته پویشی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور و طبیعتاً استان سمنان در حال برگزاری است که هدف آن ترویج فرهنگ قرائت و آموزش سبک زندگی قرآن کریم است ابراز کرد: این پویش به نام «زندگی با آیه‌ها» می‌کوشد تا در طول ماه رمضان هر روز یک آیه را به زندگی مردم بیاورد و همچنین تلاش کند که مردم در آن آیه از قرآن کریم تدبر و تفکر داشته باشند و همچنین با تکرار آن بتوانند آیه مذکور را حفظ کنند.

وی با اینکه این طرح دارای خیرات و برکات خوبی برای جامعه است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال قبل نیز درباره این طرح فرمودند، می تواند سبب خیر شود افزود: جامعه حج و زیارت استان سمنان نیز بالتبع با این پویش معنوی و قرآنی در ماه رمضان جاری همراه شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه به همه کاروان‌های استان نیز اعلام شده تا به حجاج به خصوص در کلاس های توجیحی و محافلی که برگزار می‌کنند، نسبت به این پویش اطلاع رسانی و اهتمام داشته باشند گفت: جامعه حج و زیارت استان سمنان همچنین تاکنون استقبال خوبی از این پویش داشته و بسیاری از کسانی که در سفر معنوی حج عمره در سال ۱۴۰۳ و نوروز امسال حضور داشته و یا قرار است به سرزمین وحی اعزام شوند، در پویش حضور دارند.

چتری با اشاره به اینکه به روحانیان معین و کاروان‌ها نیز تاکید شده که همراه شدن با پویش زندگی با آیه‌ها را به مخاطبان هدف خود توصیه کنند تا تعداد بیشتری از مخاطبان حج و زیارت استان سمنان با این پویش معنوی همراه شوند افزود: پویش‌هایی از این دست می تواند در ترویج فرهنگ قرآنی در زندگی مردم موثر باشند.

مدیرکل حج و زیارت سمنان ادامه داد: یکی از کار ویژه‌های این دست برنامه‌های فرهنگی «آوردن قرآن کریم به زندگی مردم» است که بسیار تاثیر دارد و می تواند در توسعه فرهنگ و فعالیت های قرآنی موثر باشد.

چتری با بیان اینکه جامعه حج وزیارت استان سمنان همچنین در طول ماه رمضان فعالیت های قرآنی خوبی را داشته است گفت: سه کاروان استان سمنان علاوه بر حضور طی ماه مبارک رمضان در جوار خانه خدا، تحویل سال نو شمسی را در مکه و یا مدینه بودند و مراسم معنوی تحویل سال نو را در لباس احرام با معنویت ویژه‌ای برگزار کردند.

