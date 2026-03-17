به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکا همزمان با ماه مبارک رمضان مانند سال گذشته پویشی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور و طبیعتاً استان سمنان در حال برگزاری است که هدف آن ترویج فرهنگ قرائت و آموزش سبک زندگی قرآن کریم است ابراز کرد: این پویش به نام «زندگی با آیه‌ها» می‌کوشد تا در طول ماه رمضان هر روز یک آیه را به زندگی مردم بیاورد و همچنین تلاش کند که مردم در آن آیه از قرآن کریم تدبر و تفکر داشته باشند و همچنین با تکرار آن بتوانند آیه مذکور را حفظ کنند.

وی با اینکه این طرح دارای خیرات و برکات خوبی برای جامعه است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال قبل نیز درباره این طرح فرمودند، می تواند سبب خیر شود افزود: جامعه حج و زیارت استان سمنان نیز بالتبع با این پویش معنوی و قرآنی در ماه رمضان جاری همراه شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه به همه کاروان‌های استان نیز اعلام شده تا به حجاج به خصوص در کلاس های توجیحی و محافلی که برگزار می‌کنند، نسبت به این پویش اطلاع رسانی و اهتمام داشته باشند گفت: جامعه حج و زیارت استان سمنان همچنین تاکنون استقبال خوبی از این پویش داشته و بسیاری از کسانی که در سفر معنوی حج عمره در سال ۱۴۰۳ و نوروز امسال حضور داشته و یا قرار است به سرزمین وحی اعزام شوند، در پویش حضور دارند.

چتری با اشاره به اینکه به روحانیان معین و کاروان‌ها نیز تاکید شده که همراه شدن با پویش زندگی با آیه‌ها را به مخاطبان هدف خود توصیه کنند تا تعداد بیشتری از مخاطبان حج و زیارت استان سمنان با این پویش معنوی همراه شوند افزود: پویش‌هایی از این دست می تواند در ترویج فرهنگ قرآنی در زندگی مردم موثر باشند.

مدیرکل حج و زیارت سمنان ادامه داد: یکی از کار ویژه‌های این دست برنامه‌های فرهنگی «آوردن قرآن کریم به زندگی مردم» است که بسیار تاثیر دارد و می تواند در توسعه فرهنگ و فعالیت های قرآنی موثر باشد.

چتری با بیان اینکه جامعه حج وزیارت استان سمنان همچنین در طول ماه رمضان فعالیت های قرآنی خوبی را داشته است گفت: سه کاروان استان سمنان علاوه بر حضور طی ماه مبارک رمضان در جوار خانه خدا، تحویل سال نو شمسی را در مکه و یا مدینه بودند و مراسم معنوی تحویل سال نو را در لباس احرام با معنویت ویژه‌ای برگزار کردند.