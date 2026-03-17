پیگیری بین المللی کمیته المپیک بابت حقوق ورزشکاران در قبال آثار جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کنشگری جامعه ورزش با موضوع چگونگی مدیریت آثار و تبعات جنگ بر اماکن و برنامه های ورزشی در پژوهشگاه تربیت بدنی و به صورت آنلاین برگزار شد.
در این نشست که مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در آن حضور داشت بر پیگیری حقوق ورزشکاران در حوزههای بین المللی و همچنین بر حمایت از ورزشکاران آسیبدیده و آمادگی برای شرکت در رقابتهای پیش رو تاکید شد.
علینژاد در خصوص آثار ناگوار جنگ تحمیلی بر زیرساختهای ورزشی و جامعه ورزش کشور، به تشریح اقدامات و مواضع کمیته در این زمینه پرداخت که طی آن ضمن تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از ورزشکاران و مسئولان ورزشی، از جمله رئیس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک،حوادثه اخیر را بسیار غمانگیز و چنین اقدامات تهاجمی در قبال زیر ساخت های ورزشی را کمسابقه خواند.
علی نژاد افزود: مکاتبات فوری با کمیته بینالمللی المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا (OCA) برای اطلاعرسانی در خصوص ابعاد انسانی و ورزشی جنگ، از جمله شهادت ۱۶۵ دانشآموز،مردم عادی وجمعی از ورزشکاران صورت گرفته است و همچنین تخریب اماکن و زیر ساخت های ورزشی، از جمله آکادمی ملی المپیک و ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی و دیگر اماکن ورزشی نیز به این مجامع اعلام گردید.
وی با اشاره به نقض منشور المپیک و قطعنامههای سازمان ملل توسط آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در آغاز جنگ در دوره المپیک زمستانی میلانو کورتینا ،خواستار مجازات و برخورد قانونی با این کشورها از سوی IOC شد.
دبیر کل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: هرچند تأثیرپذیری این مجامع از قدرتهای جهانی را نیز مدنظر قرار دادهایم اما تهیه و ارسال گزارشهای مستمر به مجامع بینالمللی ورزشی ادامه دارد و پیگیر هستیم.
وی در ادامه در خصوص حمایت از ورزشکاران و تیم های ملی رشته های ورزشی اظهار داشت: در ایام جنگ تحمیلی فعالیت های کمیته به صورت حضوری و دور کاری ادامه دارد به طوریکه بورسیه ۱۲ ورزشکار(حدود ۳۰۰۰ دلار برای هر نفر) در بازیهای المپیک زمستانی و تابستانی از جمله برنامه های مهمی بود که با هدف حفظ روحیه، آمادگی و امنیت آنها در دستور کار قرار گرفت وفعالیت های کمیته نیز ادامه دارد.
علینژاد از تلاش برای اعزام کاروان ورزشی کشورمان به بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶چین (اواخر فروردین) خبر داد و افزود : با وجود مشکلات مربوط به ویزا، پروازها و مسائل موجود، برنامه ریزیها جهت اعزام کاروان ایران در این دوره از بازیها در حال انجام است .
وی همچنین از برنامهریزی برای کمک مالی به فدراسیونها در فروردین ماه سال آینده مشروط به حمایت ویژه سازمان برنامه و بودجه خبر داد .
علینژاد در بخش دیگری از این نشست بر تلاش جهت دریافت کمکهای بینالمللی برای بازسازی اماکن ورزشی تأکید و اذعان داشت: هر چند این کمکها در مقایسه با حجم تخریبها ناچیز خواهد بود.
وی در خاتمه بر لزوم فعالسازی لابیها و تلاش برای وادار کردن مجامع بینالمللی به واکنش رسمی در این زمینه را برجسته ساخت و در بر نیاز مبرم مردم به نشاط اجتماعی از طریق ورزش تأکیدو ابراز امیدواری نمود که با همراهی و همدلی، بتوان از روزهای سخت موفقیت عبور کرد.
نظر شما