آغاز توزیع میوه ویژه ایام پایانی سال با نرخ تنظیم بازاری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز طرح توزیع میوه ویژه ایام پایانی سال در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۳۰ تن میوه سیب و پرتقال برای تأمین نیاز شهروندان و تنظیم بازار ایام پایان سال و نوروز تدارک دیده شده است.

محسن یکتاپور با اشاره به تامین و ذخیره سازی مطلوب میوه در استان، افزود: عملیات توزیع از ۲۱ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد : در این طرح، ۲۵ غرفه در سراسر استان فعال هستند که ۱۰ غرفه در مرکز استان به صورت ویژه به خدمت‌رسانی می‌پردازند.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، متوسط میزان توزیع روزانه میوه تنظیم بازاری در استان حدود دو تن است و تمامی مراحل تهیه و توزیع با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ کیفیت محصولات و رفاه حال شهروندان انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، مردم هرمزگان از ثبات بازار و تامین و توزیع میوه ایام پایانی سال و ایام نوروز اطمینان خاطر داشته باشند.