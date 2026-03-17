۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

آتلانتیک: ترامپ با دیدن واکنش ایران در تنگه هرمز غافلگیر شد

آتلانتیک: ترامپ با دیدن واکنش ایران در تنگه هرمز غافلگیر شد

نشریه آتلانتیک به غافلگیری ترامپ با دیدن واکنش ایران در قبال تنگه هرمز اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آتلانتیک در گزارشی نوشت: چرا رئیس‌جمهور آمریکا هیچ برنامه‌ای برای تنگه هرمز نداشت؟

در ادامه این گزارش آمده است، دونالد ترامپ به‌ طرز عجیبی برای مقابله با واکنش ایران در قبال تنگه هرمز آماده نبود.

در این گزارش تاکید شده است، به نظر می رسد آمریکا از بسته شدن تنگه هرمز غافلگیر شده است.

پیشتر نیز روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که ترامپ با وجود هشدار حلقه نزدیک به وی در خصوص واکنش ایران به تجاوز علیه این کشور بسیار خوش خیال بوده و فکر می کرد قبل از بسته شدن تنگه هرمز، ایران تسلیم می شود!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها