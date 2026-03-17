استاد دانشگاه شیکاگو دستاوردهای ایران «طی ۱۷ روز» را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، «رابرت پیپ» (Robert Pape) استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) به قدرت ایران در مواجهه با تنش آفرینی های محور آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اذعان کرد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در این خصوص نوشت: ایران اکنون قوی‌تر از قبل از جنگ است. کنترل قیمت نفت جهانی را در دست دارد و احتمال اینکه بتواند ائتلاف آمریکا (آمریکایی- صهیونیستی) را متلاشی کند، بیش از احتمال تقویت آن توسط واشنگتن است.

«رابرت پیپ» سپس اضافه کرد: این یک دستاورد شگفت‌انگیز ظرف مدت ۱۷ روز است.