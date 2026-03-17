مقامات نظامی آمریکا خواستار توقف جنگ با ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری ان بی سی نیوز امروز (سه شنبه) به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داد که تعدادی از مقامات نظامی آمریکا در طرح‌های فعلی خود برای جنگ با ایران، گزینه‌هایی جهت توقف این جنگ را به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد دادند.

با اینکه ترامپ طرح‌هایی را برای عقب‌نشینی در نظر دارد اما تا این لحظه تصمیمی درباره اجرای آنها نگرفته و جدول زمانی توقف این عملیات نظامی نامشخص بوده و متکی به تحولات میدانی است.

در داخل دولت آمریکا اختلاف نظری میان ۲ رویکرد وجود دارد، از یک سو مشاورانی که نگران بی‌ثباتی اقتصاد جهانی و افزایش قیمت نفت هستند، برای یک استراتژی عقب نشینی سریع فشار می‌آورند، از سوی دیگر دیگر مقامات ارشد آمریکا، این جنگ را فرصتی تاریخی برای تضعیف «نفوذ حاکمیت ایران در منطقه» می‌دانند.

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه ارزیابی اولیه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) از تحقق اهداف بین چهار تا ۶ هفته بوده، گفت: «این عملیات زمانی پایان خواهد یافت که فرمانده عالی نیروهای مسلح تحقق اهداف را تایید کند.»