سناتور آمریکایی: ترامپ احمق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کریس هولن سناتور دموکرات آمریکا در خصوص سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ علیه ایران تصرحی کرد: این جنگ باعث ناامن تر شدن آمریکا و هم پیمانانش می شود.

وی اضافه کرد: ما همواره شاهد آن هستیم که توجیهات تغییر می کنند بدون آن که هدف نهایی و راهبرد واضحی وجود داشته باشد. ما جعبه پاندورا را گشوده ایم. هم سربازان آمریکایی کشته شده اند و هم غیر نظامیان در ایران از جمله دانش آموزان دختر، هدف قرار گرفته اند. اکثر آمریکایی ها با این جنگ مخالف هستند.

هولن گفت: نتانیاهو گفته بود که ۴۰ سال منتظر چنین لحظه ای بوده است. بعد از ۴۰ سال رئیس جمهور را پیدا کرده اند که به اندازه کافی احمق و بی پروا بود که دست به این کار بزند. میلیاردها دلار در این جنگ هدر رفته است.