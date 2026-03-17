۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

سناتور آمریکایی: ترامپ احمق است

سناتور دموکرات آمریکا دونالد ترامپ را به دلیل پیروی از سیاست های تل آویو احمق توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کریس هولن سناتور دموکرات آمریکا در خصوص سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ علیه ایران تصرحی کرد: این جنگ باعث ناامن تر شدن آمریکا و هم پیمانانش می شود.

وی اضافه کرد: ما همواره شاهد آن هستیم که توجیهات تغییر می کنند بدون آن که هدف نهایی و راهبرد واضحی وجود داشته باشد. ما جعبه پاندورا را گشوده ایم. هم سربازان آمریکایی کشته شده اند و هم غیر نظامیان در ایران از جمله دانش آموزان دختر، هدف قرار گرفته اند. اکثر آمریکایی ها با این جنگ مخالف هستند.

هولن گفت: نتانیاهو گفته بود که ۴۰ سال منتظر چنین لحظه ای بوده است. بعد از ۴۰ سال رئیس جمهور را پیدا کرده اند که به اندازه کافی احمق و بی پروا بود که دست به این کار بزند. میلیاردها دلار در این جنگ هدر رفته است.

کد خبر 6776948

