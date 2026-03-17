  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

فشار دولت ترامپ بر رسانه‌ها برای ممانعت از انتشار اخبار جنگ

فشار دولت ترامپ بر رسانه‌ها برای ممانعت از انتشار اخبار جنگ

با انتشار گزارش های مربوط به ناکامی های آمریکا در جنگ با ایران منابع رسانه ای از تشدید فشارها از سوی دولت ترامپ علیه رسانه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس گزارش داد، دولت ترامپ فشارها علیه رسانه های آمریکا را افزایش داده است چرا که تلاش دارد مانع انتشار اخبار و گزارش های مربوط به جنگ ایران و شکست های کشورش در این حوزه شود.

آکسیوس اضافه کرد، طی هفته های گذشته تهدیدات دولت ترامپ علیه رسانه ها مبنی اتخاذ اقدامات قانونی علیه آنها شدت گرفته است.

همچنین گزارش شده که دولت ترامپ در مواردی دسترسی های رسانه ها برای پوشش اخبار جنگ ایران را محدود کرده است.

پیشتر نیز ترامپ خشم خود را از برخی رسانه های آمریکا به دلیل انتشار گزارشات مربوط به شکست های این کشور در جنگ ایران ابراز کرده بود.

کد خبر 6777107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها