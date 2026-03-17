به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس گزارش داد، دولت ترامپ فشارها علیه رسانه های آمریکا را افزایش داده است چرا که تلاش دارد مانع انتشار اخبار و گزارش های مربوط به جنگ ایران و شکست های کشورش در این حوزه شود.

آکسیوس اضافه کرد، طی هفته های گذشته تهدیدات دولت ترامپ علیه رسانه ها مبنی اتخاذ اقدامات قانونی علیه آنها شدت گرفته است.

همچنین گزارش شده که دولت ترامپ در مواردی دسترسی های رسانه ها برای پوشش اخبار جنگ ایران را محدود کرده است.

پیشتر نیز ترامپ خشم خود را از برخی رسانه های آمریکا به دلیل انتشار گزارشات مربوط به شکست های این کشور در جنگ ایران ابراز کرده بود.