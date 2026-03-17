پرداخت کامل خسارت به ۱۵۷ واحد مسکونی تنها ۶ روز پس از حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران ، با تشریح اقدامات جهادی مدیریت شهری در پی تجاوزات اخیر در جریان «جنگ رمضان»، از پرداخت کامل غرامت به ۱۵۷ واحد مسکونی حادثهدیده خبر داد.
وی افزود: بلافاصله پس از حوادث اخیر، عوامل معاونت خدمات شهری و سازمان آتشنشانی فرآیند ایمنسازی و آواربرداری را آغاز کردند. همزمان، معاونت فنی و عمرانی نیز با رویکردی اورژانسی، مرمت و بازسازی معابر تخریبشده را جهت تسهیل در تردد شهروندان در دستور کار قرار داد.
امیدیان ادامه داد: در مجموع حدود ۴۰۰ واحد دارای خسارت در سطح منطقه شناسایی و اطلاعات آنها توسط ستاد بحران و شهرداران نواحی احصا شده است. خسارتها در سطوح مختلف دستهبندی شدهاند که در فاز اول و با قید فوریت، پرونده واحدهایی که دچار آسیبهای جزئی در بخش شیشهها، دربهای ورودی و بنایی شده بودند، تشکیل شد.
شهردار منطقه ۲۱ تهران بیان کرد: خسارت ۱۵۷ واحد بهطور کامل پرداخت شده و رضایتمندی مطلوبی میان شهروندان ایجاد گشته است. آن دسته از مالکانی که به دلیل سفر در محل حاضر نیستند؛ به محض بازگشت، همکاران ما در ستاد بحران آماده ارائه خدمات و تشکیل پرونده برای آنان هستند.
