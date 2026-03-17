به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بروجرد در عملیات قاطعانه، اعضای یک باند سه‌نفره شامل دو سارق و یک مال‌خر را شناسایی و به همراه مقادیری اموال مسروقه دستگیر کردند. در این اقدام پلیسی، سارقان هنگام سرقت با شلیک مأموران زمین‌گیر و بازداشت شدند.



همچنین مأموران پلیس آگاهی استان در عملیات جداگانه‌ای، یک سارق لوازم داخل خودرو را در حین سرقت دستگیر کردند که در تحقیقات اولیه به ۱۴ فقره سرقت مشابه اعتراف کرده است.

پلیس لرستان ضمن هشدار مجدد به سارقان اعلام کرد: در شرایط جنگی، هرگونه تعرض سارقان به اموال مردم با واکنش قاطع و تیراندازی مأموران انتظامی مواجه خواهد شد.