ادامه مسابقات لیگ برتر و دسته یک والیبال پس از تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه ای اعلام کرد ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام خامنه ای و هم وطن عزیزمان و خدا قوت و ارزوی سلامتی برای تمامی هم وطنان به ویژه نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به شرایط به وجود آمده مسابقات لیگ برتر و دسته یک والیبال در فصل ۵-۱۴۰۴ بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ به صورت متمرکز در یکی ازاستان های امن کشور به صورت متمرکز برگزار می گردد.