  ورزش
  توپ و تور
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

ادامه مسابقات لیگ برتر و دسته یک والیبال پس از تعطیلات نوروز

مسابقات لیگ برتر و دسته یک والیبال بعد از تعطیلات نوروز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه ای اعلام کرد ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام خامنه ای و هم وطن عزیزمان و خدا قوت و ارزوی سلامتی برای تمامی هم وطنان به ویژه نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به شرایط به وجود آمده مسابقات لیگ برتر و دسته یک والیبال در فصل ۵-۱۴۰۴ بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ به صورت متمرکز در یکی ازاستان های امن کشور به صورت متمرکز برگزار می گردد.

