۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

توصیه‌های آتش‌نشانی برای چهارشنبه‌سوری متفاوت در شرایط جنگی

توصیه‌های آتش‌نشانی برای چهارشنبه‌سوری متفاوت در شرایط جنگی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی برای چهارشنبه‌سوری متفاوت در شرایط جنگی توصیه‌هایی را خطاب به شهروندان مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با تاکید بر اینکه برای چهارشنبه‌سوری، هرساله در راستای برگزاری جشن ایمن توصیه می‌کردیم، گفت: امسال کمی شرایط متفاوت است و نیاز به حضور سریع نیروهای امدادی در محل‌ حادثه‌های احتمالی در پی حملات دشمن امریکایی-صهیونیست است. اگر شهروندان در سطح خیابان‌ها حضور داشته باشند و ترافیک‌های کاذب در پی تجمعات برای آیین چهارشنبه سوری ایجاد شود، آتش‌نشانان برای رسیدن به محل حوادث با چالش مواجه می‌شوند و همین ثانیه‌ها می‌تواند مردم را با مشکلاتی مواجه کند.

وی با تاکید بر اینکه باید جهت خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان؛ همکاری لازم را داشته باشیم، بیان داشت: شهروندان امسال باید کمی متفاوت جشن را برگزار کنند و برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و ازدحام در سطح خیابان، اگر حیاط مستقل و یا فضایی در اختیار دارند در همان مکان با نظارت بزرگ‌ترها آتشی درست کنند و چند دقیقه‌ای دور آن باشند و جشن را برگزار کنند.

ملکی در ادامه اظهار داشت: اگر شهروندان حیاط و یا فضایی در اختیار ندارند، امسال آتش‌بازی و حضور در معابر را حذف کنند و به یک دورهمی خانوادگی بسنده‌ کنند و در آستانه سال نو در کنار اقوام، شاهنامه‌خوانی، داستان‌سرایی و تعریف از خاطرات گذاشته داشته باشند و یا به تماشای فیلم بپردازند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تاکید کرد: امسال با توجه به شرایط ایجاد شده اگر معابر شلوغ و پرترافیک باشند، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی با چالش مواجه می‌شوند و زمانی که نتوانیم به هموطنان خدمت‌رسانی کنیم، آن‌ها نیز دچار مشکل می‌شوند.

وی با بیان اینکه امسال شهروندان باید کمی بیشتر مراعات کنند، گفت: بهتر است بزرگترها با جوانان ‌و نوجوانان صحبت کرده و شرایط امسال را به آن‌ها توضیح دهند.

ملکی ادامه داد: امسال با توجه به شرایط پیش آمده ممکن است کسی در محله زندگی‌مان عزادار باشد و یا محل‌ زندگی وی آسیب‌ دیده باشد و یا کسب‌ و کارش را از دست داده باشد؛ در نتیجه باید با این افراد نیز همکاری داشته باشیم و حرمت آن‌ها را حفظ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایرانی‌ها در گذشته فرهنگ خوبی داشتند و زمانی که شخصی در محل عزادار بود، جشن یا مراسم شادی را عقب می‌انداختند و یا از شخص عزادار اجازه می‌گرفتند و در حضور او به شادی نمی‌پرداختند و افراد خانواده دیگران را اعضای خانواده خود می‌دانستند. امسال نیز بهتر است این موضوع را مدنظر قرار دهیم.

ملکی در پایان گفت: در حال حاضر نیروهای امدادی آتش‌نشانی برای تلاش شبانه در ایام جنگ حسابی خسته و فرسوده هستند. با رعایت نکات ایمنی، می‌توان از افزودن بار اضافه بر دوش آتش‌نشانان جلوگیری کرد.

کد خبر 6777237

