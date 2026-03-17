به گزارش خبرگزاری مهر ، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با تاکید بر اینکه برای چهارشنبه‌سوری، هرساله در راستای برگزاری جشن ایمن توصیه می‌کردیم، گفت: امسال کمی شرایط متفاوت است و نیاز به حضور سریع نیروهای امدادی در محل‌ حادثه‌های احتمالی در پی حملات دشمن امریکایی-صهیونیست است. اگر شهروندان در سطح خیابان‌ها حضور داشته باشند و ترافیک‌های کاذب در پی تجمعات برای آیین چهارشنبه سوری ایجاد شود، آتش‌نشانان برای رسیدن به محل حوادث با چالش مواجه می‌شوند و همین ثانیه‌ها می‌تواند مردم را با مشکلاتی مواجه کند.

وی با تاکید بر اینکه باید جهت خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان؛ همکاری لازم را داشته باشیم، بیان داشت: شهروندان امسال باید کمی متفاوت جشن را برگزار کنند و برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و ازدحام در سطح خیابان، اگر حیاط مستقل و یا فضایی در اختیار دارند در همان مکان با نظارت بزرگ‌ترها آتشی درست کنند و چند دقیقه‌ای دور آن باشند و جشن را برگزار کنند.

ملکی در ادامه اظهار داشت: اگر شهروندان حیاط و یا فضایی در اختیار ندارند، امسال آتش‌بازی و حضور در معابر را حذف کنند و به یک دورهمی خانوادگی بسنده‌ کنند و در آستانه سال نو در کنار اقوام، شاهنامه‌خوانی، داستان‌سرایی و تعریف از خاطرات گذاشته داشته باشند و یا به تماشای فیلم بپردازند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تاکید کرد: امسال با توجه به شرایط ایجاد شده اگر معابر شلوغ و پرترافیک باشند، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی با چالش مواجه می‌شوند و زمانی که نتوانیم به هموطنان خدمت‌رسانی کنیم، آن‌ها نیز دچار مشکل می‌شوند.

وی با بیان اینکه امسال شهروندان باید کمی بیشتر مراعات کنند، گفت: بهتر است بزرگترها با جوانان ‌و نوجوانان صحبت کرده و شرایط امسال را به آن‌ها توضیح دهند.

ملکی ادامه داد: امسال با توجه به شرایط پیش آمده ممکن است کسی در محله زندگی‌مان عزادار باشد و یا محل‌ زندگی وی آسیب‌ دیده باشد و یا کسب‌ و کارش را از دست داده باشد؛ در نتیجه باید با این افراد نیز همکاری داشته باشیم و حرمت آن‌ها را حفظ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایرانی‌ها در گذشته فرهنگ خوبی داشتند و زمانی که شخصی در محل عزادار بود، جشن یا مراسم شادی را عقب می‌انداختند و یا از شخص عزادار اجازه می‌گرفتند و در حضور او به شادی نمی‌پرداختند و افراد خانواده دیگران را اعضای خانواده خود می‌دانستند. امسال نیز بهتر است این موضوع را مدنظر قرار دهیم.

ملکی در پایان گفت: در حال حاضر نیروهای امدادی آتش‌نشانی برای تلاش شبانه در ایام جنگ حسابی خسته و فرسوده هستند. با رعایت نکات ایمنی، می‌توان از افزودن بار اضافه بر دوش آتش‌نشانان جلوگیری کرد.