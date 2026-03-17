به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی ظهر سه شنبه در محفل تفسیر سوره توبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به آیات ۷۷ تا ۷۹ این سوره اظهار کرد: این آیات درباره منافقان سخن می‌گوید و خداوند در آیه ۷۷ دو ویژگی مهم برای آنان بیان می‌کند، نخست خلف وعده و دوم دروغگویی و بر اساس روایات نیز دروغ و بدقولی از نشانه‌های اساسی نفاق به شمار می‌رود و هر کسی که این دو ویژگی را در خود داشته باشد، در واقع دارای رگه‌هایی از نفاق است.



وی افزود: دروغگویی و بدقولی در منافقان ریشه اعتقادی دارد، اما ممکن است فردی بدون آنکه دچار نفاق اعتقادی باشد، به این صفات مبتلا شود و چنین فردی باید بداند که این ویژگی‌ها از صفات منافقان است و لازم است برای اصلاح رفتار خود و کنار گذاشتن این خصلت‌ها تلاش کند.



سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه منافقان تا پایان عمر با این صفات زندگی می‌کنند، تصریح کرد: دلیل گرفتار شدن آنان در نفاق، خلف وعده با خداوند و دروغگویی است، صفاتی که به تدریج انسان را در مسیر نفاق تثبیت می‌کند.



حجت الاسلام رفیعی با اشاره به اهمیت وفای به عهد در معارف اسلامی گفت: در روایات آمده است که کسی که به عهد و پیمان خود عمل نکند، دین ندارد و وفای به عهد نیز دارای اقسام مختلفی است که نخستین و مهم‌ترین آن وفای به عهد با خداوند است و بدترین نوع بدعهدی آن است که انسان به پیمانی که با خدا بسته عمل نکند، در حالی که خداوند از انسان عهد گرفته است که شیطان را نپرستد و از او پیروی نکند، اما برخی انسان‌ها این عهد الهی را نادیده می‌گیرند.



وی ادامه داد: نوع دوم وفای به عهد مربوط به پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) است، به این معنا که انسان با حضرات معصومین عهد و پیمانی ببندد اما به آن پایبند نباشد و سومین نوع، وفای به عهد با دیگر انسان‌ها مانند همسر، دوستان و اطرافیان است و چهارمین نوع نیز مربوط به پیمان با دشمنان است.



این استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: حتی در برابر دشمن نیز نباید پیمان‌شکنی کرد. امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند اگر با دشمن خود پیمان بستی، هرگز آن را نقض نکن.



وی افزود: پیامبر اکرم(ص) نیز در جریان صلح حدیبیه با وجود سختی‌های فراوان به مفاد قرارداد پایبند ماندند و آن را نقض نکردند، اما طرف مقابل پیمان‌شکنی کرد و یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده برخی اقوام یهودی نیز همین پیمان‌شکنی بود و پیامبر اسلام(ص) در برابر بدعهدی‌های مکرر آنان برخوردهای قاطع داشتند.



وی گفت: در آیه ۷۸ سوره توبه نیز به این حقیقت اشاره شده که خداوند از تمام اسرار و سخنان انسان‌ها آگاه است و هیچ چیز از علم الهی پنهان نمی‌ماند.



رفیعی در ادامه با اشاره به آیه ۷۹ سوره توبه اظهار کرد: در دین اسلام تنها ظاهر عمل ملاک نیست، بلکه نیت انسان نیز نقش اساسی در ارزش‌گذاری اعمال دارد، چه‌بسا عملی مانند انفاق انجام شود اما به دلیل نبود نیت خالص، مورد قبول درگاه الهی قرار نگیرد، زیرا نیت خالص است که به عمل انسان جهت و ارزش واقعی می‌بخشد.



وی با تأکید بر جایگاه انفاق در آموزه‌های اسلامی گفت: انفاق یکی از ارزش‌های مهم در دین اسلام است، اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد کیفیت و انگیزه انفاق است نه صرفاً کمیت آن و ممکن است کسی مبلغ زیادی انفاق کند اما نیت خالص نداشته باشد و در مقابل، فردی با امکانات اندک اما با نیتی پاک کمک کوچکی انجام دهد که ارزش بسیار بالایی نزد خداوند داشته باشد.



استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: انفاق تنها وظیفه ثروتمندان نیست، بلکه فقرا نیز می‌توانند در حد توان خود به دیگران کمک کنند و در حقیقت مقدار کمک اهمیت اصلی را ندارد، بلکه انگیزه و نیت انسان در این کار مهم است و حتی اگر فردی فقیر به فرد فقیر دیگری کمک کند، این عمل نزد خداوند ارزشمند است.



وی افزود: گاهی برخی افراد به دلیل کم بودن مقدار کمک دیگران آنان را مورد تمسخر یا سرزنش قرار می‌دهند، در حالی که قرآن کریم چنین رفتاری را به شدت نکوهش کرده است و هشدار می‌دهد که عیب‌جویان و مسخره‌کنندگان با عذاب الهی مواجه خواهند شد.



رفیعی در پایان یادآور شد: امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرمایند هیچ‌گاه کار خیر دیگران را کوچک و بی‌ارزش نشمارید. این آیات نیز به ما می‌آموزد که حتی افراد فقیر نیز باید در حد توان خود انفاق کنند و از کم بودن کمکشان احساس خجالت یا شرمندگی نداشته باشند، زیرا ارزش واقعی اعمال به اخلاص و نیت انسان بستگی دارد.