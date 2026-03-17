۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

از گلزار شهدای میناب تا قاب رسانه ملی

بندرعباس-مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان از تولید سرود «فرشته‌های میناب» با مشارکت گروه‌های سرود کانون‌های مساجد شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام خواجه‌یی،مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: سرود «فرشته‌های میناب» با مشارکت گروه‌های سرود کانون‌های مساجد میناب تولید شد.این اثر هنری با هدف پاسداشت یاد دانش‌آموزان شهید میناب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با مشارکت گروه‌های سرود کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شهرستان میناب تولید شده است.

وی افزود: در اجرای این سرود، جمعی از نوجوانان خوش‌صدا و فعال گروه‌های سرود کانون‌های فرهنگی هنری مساجد میناب حضور دارند که با شور و احساس، این اثر را اجرا کرده‌اند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان با اشاره به روند تولید این اثر بیان کرد: تصویربرداری این سرود در گلزار شهدای شهرستان میناب و محل تدفین دانش‌آموزان شهید انجام شده و پس از تکمیل مراحل فنی، برای پخش از شبکه‌های استانی و ملی صدا و سیما به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ارسال خواهد شد.

خواجه‌یی در ادامه به عوامل تولید این اثر اشاره کرد و گفت: سرایش شعر این سرود بر عهده راضیه نظری، مسئول واحد خواهران کانون فرهنگی هنری رهروان ولایت روستای بُندر در بخش سندرک شهرستان میناب بوده و تنظیم لحن و آهنگسازی آن توسط برادران تراهی و عباسی انجام شده است. همچنین تصویربرداری این اثر را حسام سالاری بر عهده داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: تولید آثار فرهنگی و هنری با محوریت فرهنگ ایثار، شهادت و ارزش‌های انقلاب اسلامی از برنامه‌های مهم کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است و این سرود نیز در همین راستا و با مشارکت نوجوانان مسجدی شهرستان میناب تولید شده است.

کد خبر 6777276

