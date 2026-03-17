از گلزار شهدای میناب تا قاب رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام خواجهیی،مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان گفت: سرود «فرشتههای میناب» با مشارکت گروههای سرود کانونهای مساجد میناب تولید شد.این اثر هنری با هدف پاسداشت یاد دانشآموزان شهید میناب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با مشارکت گروههای سرود کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان میناب تولید شده است.
وی افزود: در اجرای این سرود، جمعی از نوجوانان خوشصدا و فعال گروههای سرود کانونهای فرهنگی هنری مساجد میناب حضور دارند که با شور و احساس، این اثر را اجرا کردهاند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان با اشاره به روند تولید این اثر بیان کرد: تصویربرداری این سرود در گلزار شهدای شهرستان میناب و محل تدفین دانشآموزان شهید انجام شده و پس از تکمیل مراحل فنی، برای پخش از شبکههای استانی و ملی صدا و سیما به ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ارسال خواهد شد.
خواجهیی در ادامه به عوامل تولید این اثر اشاره کرد و گفت: سرایش شعر این سرود بر عهده راضیه نظری، مسئول واحد خواهران کانون فرهنگی هنری رهروان ولایت روستای بُندر در بخش سندرک شهرستان میناب بوده و تنظیم لحن و آهنگسازی آن توسط برادران تراهی و عباسی انجام شده است. همچنین تصویربرداری این اثر را حسام سالاری بر عهده داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: تولید آثار فرهنگی و هنری با محوریت فرهنگ ایثار، شهادت و ارزشهای انقلاب اسلامی از برنامههای مهم کانونهای فرهنگی هنری مساجد است و این سرود نیز در همین راستا و با مشارکت نوجوانان مسجدی شهرستان میناب تولید شده است.
