فاطمه حسینخانی تهیه‌کننده و کارگردان این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: گروه سرود «ضُحی» استان گیلان، به مناسبت شهادت جمعی از دانش‌آموزان مظلوم میناب، اثر تازه‌ای با عنوان «بیتابِ میناب» را تولید و منتشر کرد.

وی در ادامه افزود: این سرود، بیست و یکمین اثر این گروه با شعر و آهنگسازی سید ایمان عباسی است که روایتی از اندوه عمیق خانواده‌ها و همدردی مردم ایران با داغ این حادثه را به تصویر می کشد.

حسینخانی با اشاره به اینکه سعی شده در این اثر این واقعه دردناک را تا حد زیادی شبیه سازی کرد، گفت: در متن این اثر، تصاویر و احساساتی از اشک مادران، سکوت کلاس‌های درس، دلتنگی دوستان و خاطرات ناتمام دانش‌آموزانی که در میان کتاب و دفتر به شهادت رسیدند، با زبانی شاعرانه و پراحساس بیان شده است.

وی تصریح کرد: تکرار نجوای «لالا گلم لالا» در بخش‌های مختلف سرود، مفهوم فقدان و کودکانه‌بودن این غم را برجسته‌تر می‌سازد.

حسینخانی ادامه داد: سرود «بیتابِ میناب» با مشارکت مرکز آفرینش‌های هنری بسیج گیلان و به سفارش جامعه خیّرین مدرسه ساز کشور تولید گردیده است.

لازم به ذکر است گروه سرود ضحی چند سالی است که در عرصه های مختلف فرهنگی فعالیت دارد و اثر های این گروه در جشنواره های مختلف کشوری و استانی در رتبه های برتر موفق به کسب مقام هایی شده است.