به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیابانکی شاعر شعر جدیدی با عنوان «صد داستان حماسه است، دستان کوچک ما» برای این روزهای وطن سروده است.

در این شعر آمده است:

این روزها چه سرد است، دنیای کوچک ما

فرعونیان چه کردند، با پیر و کودک ما

ماه تمام ما را، در خاک و خون کشیدند

در خون نشست یاران، ماه مبارک ما

آتشفشان خشم‌اند، آیینه‌ی شکوه‌اند

بنگر چه بی شمارند، یاران اندک ما

بر بی گناهی ما، روشن ترین گواه است

هم کوله پشتی ما، هم بادبادک ما

تا آسمان هفتم، فریاد سرخشان رفت

پرپر شدند هر چند، گل‌های میخک ما

خاموش کی توان کرد، از یاد کی توان برد

این داغ آتش افروخت، در جان تک تک ما

هم موج انفجارند، هم مژده‌ی بهارند

صد داستان حماسه است، دستان کوچک ما