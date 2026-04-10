حجتالاسلام حجتالله سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مجموعه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه ۲۵ برنامه محوری و شاخص را برای این ایام تدارک دیدهاند که در مساجد شهری و روستایی استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ملت ایران به دشمنان خود اعتمادی ندارد، افزود: با وجود اندوه عمیقی که از فقدان رهبر شهید در دل مردم وجود دارد، جامعه انقلابی کشور با هوشیاری کامل از رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای تبعیت میکند و حضور در صحنه را تا تحقق کامل پیروزی ادامه خواهد داد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان کرمانشاه با اشاره به برخی برنامههای شاخص این ایام گفت: آیینهای گرامیداشت اربعین شهادت رهبر شهید در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ فروردین با برگزاری اجتماعات «نحن المنتقمون»، کاروانهای خودرویی، سخنرانی، مداحی و برپایی دستههای عزاداری در سطح استان برگزار میشود. همچنین پخت و توزیع غذای گرم میان خانوادههای نیازمند و شرکتکنندگان در این مراسمها و ذبح قربانی به نیت سلامتی سومین رهبر انقلاب از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
سروری از اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی در کانونهای مساجد خبر داد و تصریح کرد: برگزاری مسابقه کتابخوانی «آقای شهید ایران»، محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز و قرائت جمعی قرآن با اهدای ثواب آن به روح مطهر رهبر شهید از جمله برنامههایی است که در کانونهای مساجد استان در حال اجراست.
وی ادامه داد: برپایی ایستگاههای صلواتی و مواکب خدماترسانی در میادین اصلی شهرها، توزیع بیش از دو هزار پوستر از تمثال رهبر شهید، پخت آش نذری، کاشت هزار اصله نهال مثمر در قالب طرح «نهال امید در سایهسار مسجد»، برگزاری مسابقات قرآنی و تولید محتوای چندرسانهای از جمله سخنرانیها، پادکستها و آثار تبیینی درباره شخصیت رهبر شهید از دیگر برنامههای این ایام است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کرمانشاه افزود: همچنین ختم سوره مبارکه فتح به نیت پیروزی ملت ایران و جبهه مقاومت، دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا، برگزاری روضههای خانگی، نشستهای علمی و گفتمانهای اجتماعی در مساجد با همکاری بسیج و ائمه جماعات و معرفی آثار علمی و پژوهشی رهبر شهید در مساجد استان اجرا میشود.
سروری در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات هنری عکاسی، رقابتهای پیامکی کتابخوانی، اجرای سرود توسط گروههای مسجدی از جمله گروه سرود «اسراء» کانون اهل بیت(ع) کرمانشاه، نصب تمثال رهبر شهید در نقاط مختلف شهر، پشتنویسی خودروها با شعارهای حماسی و ادامه پخت غذای گرم برای رزمندگان اسلام و اطعام محرومان نیز از دیگر برنامههایی است که در قالب ویژهبرنامههای اربعین رهبر شهید تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
