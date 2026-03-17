۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

حضور میدانی رئیس سازمان زندان‌ها در یکی از مراکز اصلاح و تربیتی تهران

رئیس سازمان زندان‌ها با حضور میدانی در یکی دیگر از زندان‌های استان تهران، از بخش‌های مختلف مجموعه بازدید کرد و با کارکنان و مسئولان واحدها به گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها عصر امروز (سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه) با حضور میدانی در یکی دیگر از زندان‌های استان تهران، از بخش‌های مختلف مجموعه بازدید کرد و با کارکنان و مسئولان واحدها به گفت‌وگو پرداخت.

در این بازدید که با هدف ارزیابی نحوه خدمت‌رسانی و تقویت ارتباط مستقیم با همکاران صف و ستاد انجام شد، محمدی ضمن قدردانی از تلاش‌های پیوسته همکاران در ایام خاص کشور، بر ضرورت استمرار خدمت صادقانه تاکید و از روحیه جهادی آنان در مسیر اصلاح و تربیت تقدیر کرد.

وی حضور در میان کارکنان را فرصتی برای قدردانی از زحمات شبانه‌روزی آنان دانست و افزود: تلاش مخلصانه شما در این روزهای دشوار، نماد وفاداری به رسالت انسانی و سازمانی است. این ایستادگی و تعهد، سرمایه اصلی سازمان زندان‌ها به شمار می‌رود.

در جریان این بازدید، رئیس سازمان از بخش‌های مختلف اداری، بخش‌های مراقبتی، فرهنگی، آموزشی و درمانی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند خدمات روزانه به جامعه هدف قرار گرفت.

