کولیوند: نرخ باسوادی استان سمنان ۹۹ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان در حسینیه طیبه شجره، تلاش‌های صورت‌ گرفته در گرامیداشت شهدای دانش آموز میناب را نشان‌دهنده عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت در استان دانست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب موسوم به «پرستوهای کوچک»، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کرد و افزود: این مفاهیم نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

استاندار سمنان با اشاره به شرایط موجود، استمرار جریان آموزشی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تداوم آموزش انجام شده و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند تعلیم و تربیت ایجاد نشود.

کولیوند به موضوع معلمان و ساماندهی امور مرتبط با آنان اشاره کرد و گفت: در این زمینه مسئولیت‌ها به‌صورت مشخص تعیین شده و کمیته‌های تخصصی در حال پیگیری امور هستند تا مسائل به‌صورت دقیق و منسجم مدیریت شود.

کولیوند با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشی در کنار توسعه عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در حوزه نوسازی مدارس و گسترش فضاهای آموزشی انجام شده و در کنار آن، توجه به کیفیت آموزش نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و برنامه‌ریزی‌های لازم ادامه دارد.

کولیوند به پویش‌های فرهنگی و هنری نیز اشاره کرد و افزود: ارسال آثار هنری در قالب پویش‌های مرتبط مورد توجه قرار گرفته و تاکنون ده‌ها اثر از استان ارسال شده است. انتظار می‌رود با تلاش بیشتر، استان سمنان در این حوزه نیز به جایگاه برتر دست یابد.

وی در ادامه به موضوع کودکستان‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز برخی از خانواده‌ها به‌ویژه کادرهای شاغل، امکان فعالیت کودکستان‌ها با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و شرایط موجود فراهم خواهد شد.

استاندار سمنان همچنین درباره کلاس‌های ترکیبی در مناطق دوردست اظهار داشت: تصمیم‌ گیری در این خصوص بر عهده مدیران آموزش و پرورش مناطق گذاشته شده تا با توجه به شرایط هر منطقه، بهترین راهکار اجرایی اتخاذ شود.

کولیوند با تأکید بر اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان، از بررسی امکان راه‌اندازی محدود مراکز مشاوره حضوری خبر داد و گفت: این موضوع با رعایت ضوابط ایمنی در دست بررسی است تا در صورت نیاز، خدمات لازم به دانش‌آموزان ارائه شود.

وی با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه سوادآموزی بیان کرد: نرخ باسوادی در استان به حدود ۹۹ درصد رسیده که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه آموزش و پرورش است و باید برای تکمیل این روند نیز برنامه‌ریزی شود.