۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

پیشرفت کشور با اعتماد به توانمندی جوانان؛ ضرورت جلوگیری از تفرقه

پیشرفت کشور با اعتماد به توانمندی جوانان؛ ضرورت جلوگیری از تفرقه

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه اعتماد به توانمندی جوانان مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کند، گفت: جلوگیری از تفرقه از ضرورت‌های امروز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از تعدادی از دختران سرآمد استان سمنان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر بیان کرد: دختران امروز، آینده‌سازان کشور هستند و نقش آنان در پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب توجه ویژه‌ای به جایگاه بانوان داشته و این موضوع ریشه در معارف دینی و نگاه بلند بنیانگذار انقلاب اسلامی دارد.

استاندار سمنان با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان استان تصریح کرد: استان سمنان در حوزه علمی از جایگاه قابل قبولی برخوردار است و کسب رتبه‌های برتر کشوری نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند دانش‌آموزان این استان است.

کولیوند با تأکید بر ضرورت استمرار در مسیر موفقیت خاطرنشان کرد: رسیدن به قهرمانی ممکن است، اما حفظ این جایگاه نیازمند تلاش مستمر، خلاقیت و اراده قوی است و دانش‌آموزان باید با انگیزه در این مسیر حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و حوادث سال گذشته افزود: کشور در مقاطعی با فشارها و چالش‌هایی از جمله جنگ تحمیلی و برخی ناآرامی‌ها مواجه شد، اما با مدیریت، هوشیاری و همراهی مردم، این شرایط پشت سر گذاشته شد و امروز نیز حفظ وحدت و انسجام ملی یک ضرورت اساسی است.

استاندار سمنان افزود: نسل جوان باید با امید، آگاهی و اعتماد به توانمندی‌های خود در مسیر پیشرفت گام بردارد و اجازه ندهد دشمنان با ایجاد تفرقه، مسیر حرکت کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

کولیوند بر اهمیت نقش خانواده‌ها در موفقیت دانش‌آموزان افزود: حمایت خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و موفقیت فرزندان دارد و این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6805509

