تعرض به فرودگاه یزد خسارت جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی گفت: پس از تعرض ظهر سه شنبه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مناطقی در خارج از شهر یزد که خسارت جانی نداشت، تعرض مجددی ساعتی قبل به فرودگاه یزد رخ داد که خسارت هایی به زیرساخت های فرودگاه و ناوگان هوایی وارد آمد.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ خسارت جانی نداشت و تیم های امدادرسان در محل حادثه حضور یافته و در حال انجام اقدامات اولیه هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: جزئیات خسارت وارد آمده به فروگاه یزد در ارتباط های آتی اعلام خواهد شد.