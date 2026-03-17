۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

تعرض به فرودگاه یزد خسارت جانی نداشت

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد گفت: تعرض به فرودگاه یزد خسارت جانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی گفت: پس از تعرض ظهر سه شنبه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مناطقی در خارج از شهر یزد که خسارت جانی نداشت، تعرض مجددی ساعتی قبل به فرودگاه یزد رخ داد که خسارت هایی به زیرساخت های فرودگاه و ناوگان هوایی وارد آمد.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ خسارت جانی نداشت و تیم های امدادرسان در محل حادثه حضور یافته و در حال انجام اقدامات اولیه هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: جزئیات خسارت وارد آمده به فروگاه یزد در ارتباط های آتی اعلام خواهد شد.

