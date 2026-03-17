حمایت قاطع مدیر البطائح از فرهاد مجیدی با وجود کسب نتایج ضعیف

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال البطائح در فصل جاری رقابت های لیگ ادنوک امارات با هدایت فرهاد مجیدی نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند و قرمزپوشان با ۱۶ امتیاز در رده سیزدهم لیگ ۱۴ تیمی امارات هستند و یکی از دو ندعی اصلی سقوط به دسته پایین‌تر محسوب می شوند.

در همین حال، محمد الرئیسی مدیر باشگاه البطائح در گفتگو با روزنامه《امارات الیوم》گفت: کمی باید روی جزئیات تمرکز کنیم و من مطمئنم با بازیکنانی که در اختیار داریم می توانیم بقای خود را در لیگ ادنوک قطعی کنیم.

او در رابطه با احتمال تغییر در کادرفنی این تیم گفت: اینطور نیست و ما با فرهاد مجیدی و دستیارانش تا پایان فصل ادامه خواهیم داد. همیشه به ثبات در کادرفنی اهمیت داده ام و معتقدم تغییر در کادرفنی به پیشرفت تیمی کمک نخواهد کرد.

الرئیسی افزود: ثبات در کادرفنی یکی از مهم‌ترین عواملی است که به هر تیم در کسب نتایج خوب کمک خواهد کرد و قصدی برای تغییر نداریم.