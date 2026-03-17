  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

حمایت قاطع مدیر البطائح از فرهاد مجیدی با وجود کسب نتایج ضعیف

مدیر باشگاه اماراتی البطائح در صحبت های جدید خود از فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی تیم خود حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال البطائح در فصل جاری رقابت های لیگ ادنوک امارات با هدایت فرهاد مجیدی نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند و قرمزپوشان با ۱۶ امتیاز در رده سیزدهم لیگ ۱۴ تیمی امارات هستند و یکی از دو ندعی اصلی سقوط به دسته پایین‌تر محسوب می شوند.

در همین حال، محمد الرئیسی مدیر باشگاه البطائح در گفتگو با روزنامه《امارات الیوم》گفت: کمی باید روی جزئیات تمرکز کنیم و من مطمئنم با بازیکنانی که در اختیار داریم می توانیم بقای خود را در لیگ ادنوک قطعی کنیم.

او در رابطه با احتمال تغییر در کادرفنی این تیم گفت: اینطور نیست و ما با فرهاد مجیدی و دستیارانش تا پایان فصل ادامه خواهیم داد. همیشه به ثبات در کادرفنی اهمیت داده ام و معتقدم تغییر در کادرفنی به پیشرفت تیمی کمک نخواهد کرد.

الرئیسی افزود: ثبات در کادرفنی یکی از مهم‌ترین عواملی است که به هر تیم در کسب نتایج خوب کمک خواهد کرد و قصدی برای تغییر نداریم.

کد خبر 6777438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها