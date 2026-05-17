مجیدی: مسئولیت سقوط البطائح با من است/ نتوانستیم به بازی برگردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال البطائح و شباب الاهلی در هفته پایانی لیگ ادنوک امارات شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا البطائح که هدایت آن بر عهده فرهاد مجیدی است با ۲۱ امتیاز از ۲۶ بازی و با قرارگیری در رده سیزدهم به دسته پایین تر لیگ امارات سقوط کند.
فرهاد مجیدی در پایان این بازی اظهار داشت: میتوانستیم برنده این مسابقه باشیم اما متأسفانه از فرصتهایی که به دست آوردیم استفاده نکردیم. بازیکنان هر آنچه در توان داشتند ارائه دادند اما نتوانستیم موقعیتها را به گل تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: بقای تیم الظفره در لیگ حرفهای را پس از پیروزی در این مسابقه تبریک میگویم. ما در طول ۹۰ دقیقه نمایش خوبی داشتیم اما از فرصتهایمان استفاده نکردیم. برای پیروزی باید از موقعیتهایی که به دست میآورید گل بسازید و این اتفاق برای ما رخ نداد.
او خاطرنشان کرد: از باشگاه، هواداران، بازیکنان و مدیریت عذرخواهی میکنم و مسئولیت کامل این نتیجه را بر عهده میگیرم. بازیکنان وظیفه خود را انجام دادند و همه توانشان را گذاشتند اما متأسفانه فرصتهای خوبی را در نیمه نخست از دست دادیم و بعد از آن نتوانستیم به بازی برگردیم.
نظر شما