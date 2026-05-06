به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال البطائح و دبا در هفته بیست و چهارم لیگ ادنوک امارات شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک تیم دبا به پایان رسید. با این شکست شاگردان فرهاد مجیدی با ۱۹ امتیاز قعرنشین جدول باقی ماندند و بیش از پیش خطر سقوط به دسته پایین تر را حس می کنند.

فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی البطائح در رابطه با این بازی اظهار داشت: اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بازی را مرور کنیم، باید بگویم تیم البطائح نسبت به حریف عملکرد بهتری داشت. به‌ویژه در نیمه نخست موقعیت‌های زیادی برای گلزنی ایجاد کردیم اما در استفاده از آنها موفق نبودیم.

وی ادامه داد: در مقابل، تیم دبا از روی یک ضربه پنالتی و یک ضدحمله به گل رسید، در حالی که ما نتوانستیم از فرصت‌های خود بهره ببریم.

سرمربی البطائح خاطرنشان کرد: در مجموع به تیم دبا بابت کسب این پیروزی تبریک می‌گویم و از بازیکنان خودم هم بابت نمایش قابل قبول‌شان تشکر می‌کنم. آنها تلاش زیادی کردند و انگیزه بالایی برای کسب پیروزی داشتند، اما در نهایت موفق نشدیم به نتیجه دلخواه برسیم.