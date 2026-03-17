اهدای اعضای بدن شهید براتی جان سه بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، با ایثار و فداکاری خانواده شهید علی براتی، جوان 35 ساله که بر اثر اصابت ترکش به سر در حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرک صنعتی جی اصفهان، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بستری و دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای وی برای نجات جان بیماران نیازمند پیوند اعضا، اهدا شد.

مریم خلیفه سلطانی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان گفت : پس از اخذ رضایت از خانواده ایثارگر و انسان دوست شهید والا مقام علی براتی و بعد از انجام مراحل قانونی و تائید مرگ مغزی و آماده سازی در بخش مراقبت های ویژه(ICU )، نامبرده روز دوشنبه، 25 اسفند ماه در اتاق عمل الکتیو بیمارستان الزهرا(س)، تحت عمل جراحی برداشت اعضاء قرار گرفت.

وی افزود: کبد و یک کلیه این شهید بزرگوار در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و کلیه دیگر وی نیز در مرکز آموزشی درمانی خورشید به بیماران در لیست انتظار نیازمند پیوند، اهدا و پیوند شد.

شیرانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اهدای لوح تقدیر به خانواده شهید والا مقام علی براتی که با این اقدام خود، الگویی از انسانیت، ایثار و فداکاری را برای جامعه به نمایش گذاشتند و نشان دادند که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان زندگی دیگران را نجات داد، تشکر و قدردانی کرد.