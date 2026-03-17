۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

اختصاصی مهر/

آخرین آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال

رئیس اورژانس کشور از آخرین آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ خبر داد.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به گزارش حوادث مرتبط با مراسم شب چهارشنبه آخر سال گفت: در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۳:۰۰ کل مصدومین ؛ ۴۹۰ ( کاهش ۸۰ درصدی نسبت سال گذشته و بستری موجود ۱۰۵ مورد بوده‌ است.

وی افزود : مجموع درمان و ترخیص ۳۷۳ نفر بوده که ۱۲ نفر درمان در محل شدند و خوشبختانه امسال امار فوتی نداشتیم.

به گفته وی؛ ۲۰ قطع عضو داشتیم که کاهش ۸۳ درصدی نسبت سال گذشته داشته و ۱۱۰ مورد آسیب به چشم که کاهش ۸۵ درصدی نسبت سال گذشته داشته است.

میعادفر ادامه داد: تعداد سوختگی ؛ ۱۲۱ نفر بوده که کاهش ۸۳ درصدی نسبت سال گذشته داشته است و بیشترین مصدوم در استان های آذربایجان غربی با ۷۷ ، اردبیل با ۷۵ و کرمانشاه با ۶۹ مورد بوده است.

محدثه رمضانعلی

