۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۲۰

شهادت مزد مجاهدت‌های علی لاریجانی بود

شهادت مزد مجاهدت‌های علی لاریجانی بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از عمری مجاهدت در عرصه فرهنگ، علم و سیاست با ترور رژیم سفاک صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی مزد مجاهدت هایش برای انقلاب و ایران را گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مجاهد خستگی‌ناپذیر پس از عمری مجاهدت، توسط تروریست‌های آمریکایی ـ صهیونی ترور شد و به شهادت رسید.

خبرگزاری مهر شهادت این مجاهد و خادم خدوم را به ملت عزیز ایران تبریک و تسلیت عرض می نماید.

متن اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

ملت عزیز و سربلند ایران! 

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

ارواح طیبه‌ی شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا، شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ی خود رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، معلم شهید خود، حضرت استاد آیت‌الله مطهری و یاران شهیدش سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی پیوست.

ایشان تا آخرین لحظات عمر با سعادتش در پی اعتلای کلمه الله و پیگیر سربلندی و توسعه‌ی ایران عزیز بود و همواره مردم و مسئولان را به انسجام و وحدت در مقابل دشمن خونخوار دعوت و توصیه می‌کرد. و نهایتا هم در سحرگاه ماه مبارک رمضان به همراه فرزند مومنش مرتضی، و نیز معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیرضا بیات، و جمعی از محافظان غیور، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان مسیر حق است و این شهادت‌ها، ملت و امت را در استمرار راه آن مردان خدا مصمم‌تر خواهد کرد. 

شهادت گوارای وجود نازنینش که حق مجاهدتش در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود. 

یادش جاودان و راهش پر رهرو باد

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴

کد خبر 6777595

    • مهدی IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      19 16
      پاسخ
      واقعا باید تاسف خورد که اینقدر راحت سران کشور ترور میشن
    • مهدی IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      8 34
      پاسخ
      روحش شاد خیلی انسان خوبی بود و کار های خیر میکرد
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      6 30
      پاسخ
      بسم الله توطئه منافقین و هم دستی آنها با کشورهای بیگانه شکست خواهد خورد ان شاءالله بزودی کشورهای هم بسته اسلامی با یورش دشمنان اسلام را شکست خواهند داد
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      8 33
      پاسخ
      روحش شاد 😔
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      7 26
      پاسخ
      آرامش روانی جامعه مان را گرفته اند، آرامش روانی جامعه شان را بگیرید. آنها با حمله هوایی و ترور نزدیک، شما با حمله موشکی و عملیات امنیتی و استشهادی. همانگونه که دولتسرا و کوچه و بازارمان ناامن شده، دولتسرا و کوچه بازارشان باید ناامن باشد.
    • عباسعلی IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      8 31
      پاسخ
      حیف وصد حیف مردباسیاستی بود با رایت وبی ادعا با امام شهیدمان محشور شود دلم سوخت
    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      9 25
      پاسخ
      رحمت الله علیه
    • امیر IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      7 27
      پاسخ
      چه افتخاری بالاتر از شهادت
    • IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 6
      پاسخ
      یادت جاویدان و راهت پر رهرو باد دلمان را بدر د آوردی دل همه ی ما به درد اومد دردمان را به کی بگیم 😭😭😭😭😭😭💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
    • علی تبریز IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 5
      پاسخ
      با سلام و احترام مرد بزرگ و دوست داشتنی ایران شهادتت مبارک از دست دادن شما برای این ملت بسیار سنگین‌ و طاقت فرساست اما امیدمان به خدای واحد و مسیر ی روشن و پرافتخاری است که شما شهدای عظیم شان با نثار خون سرخ خود بر جایی گذاشته اید. روح تان شاد و یادتان گرامیباد.
    • IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 4
      پاسخ
      شهادت فردی مثل آقای لاریجانی اگر درست به قول شریعتی باقی مانده ها کار زینبی بکنند می تواند حداقل در سطح جهانی خصوصا کشورهای اروپایی غوغایی به پا کنند.
    • IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 5
      پاسخ
      باید نیروی های امنیتی انتظامی موقعی که دیروز شهید لاریجانی هر جا رفته، تمام دوربین های مسیر رو چک بکنند ببینند چه کسی در تعقیب ایشون بوده. ماشین های پارک شده نزدیک به جاهایی که مونده، و به محض حرکت ایشون بعدش حرکت کردند.. تمام چیزهای مشکوک رو پیدا کنند
    • اذرگون IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 5
      پاسخ
      اخی روحش شاد یادش گرامی
    • اذرگون IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 5
      پاسخ
      اینا باید می رفتند در پناهگاهها ما میدونستیم که میزنند
    • IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 4
      پاسخ
      شهادت سعادت است اما دیگه بس هست حالا وقتش هس سران جنایتکار دشمنان بمیرند بزنید شان نابودشان کنید
    • اذرگون IR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 4
      پاسخ
      خداونند لعنتشان کند ورسوایشان کند ونقشه هایشان رو نابود کند
    • اذرگون IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 4
      پاسخ
      خداوند لعنتشان کند ورسوایشان کند وارزو به گور ببرند
    • IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 3
      پاسخ
      عجب روزهای تلخی
    • انا لله و انا علیه راجعون…. IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      داغ از دست دادنت و نیز بقیه شهدا کاخ شیطان را به زیر خواهد کشید و بساط ظلم و جور را به سزای خویش. حتی از جان یک دبستانی گذشت نخواهیم کرد. باشد که کاخ جمادان و شیاطین کاخ سفید فرو پاشد و دنیا را از نو شروع کنیم. دنیایی که در آن بخاطر انسان بودن کسی را محا کمه نمی کنند . آنگاه که ظالمان در آتش ظلم خود در جهنم می سوزند و ارواح پاک شما عزیزان از دست رفته در آرامش ابدی. پس بگزارید کاخ شیطان ویران شود و جهان و‌خلقت بشری را از نوع شروع کنیم. اه فرزندانمان کاخ را ویران خواهد کرد. نویدی به تمامی انسان‌ها
    • اذرگون IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدا نابود کند کسانی که جنگ اغاز کرده اند
    • اذرگون IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 6
      پاسخ
      خدا لعنتشان کند با این کارشان ،
    • USF HBB IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 0
      پاسخ
      اگرچه از دست دادن چنين بزرگوارى، كه خدمتگزار أمين ميهن و ملت چندين ساله بود، خسارتى جبران ناپذير است، ليكن حُسن خاتمه چنين راهى لايق تر از شهادت هم نيست، "اللهم إنّا لا نعلم منه إلا خيرا"،مسلما رفتن إين مجاهد در شرايط كنونى كشور مسؤوليت سنگينى بر دوش بازماندگان راه جهاد و مقاومت مى گذارد ولى شعله حق هم خاموش شدنى نيست، مطمئنا دست به دست هم رزمندگان آن شهيد گرانقدر خواهد بود تا به جايگاهى كه تبارك و تعالى براى إين امّت عظيم الشّأن رقم زد برسانند، ان شاء الله انتقام خون پاكش پيروزى نهايى خواهد بود
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بزنید دیگه اسراییل رو با خاک یکسان کنید. هی نظامی غیرنظامی نکنید، اونا همه غاصبان صهیونیستی و اشغالگر هستن. کامل بزنید محو کنید. واااااای خسته کردید ما رو. چقدر ایران ضرر بده. بزنید دیگه. هی تعلل هی
    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 0
      پاسخ
      آره تعلل کنید. مسئولین کاربلد رو دارن ترور میکنن. بعد شما فقط نگاه میکنید. پس اقدامات حفاظتی دقیقا چه محلی از اعراب داره تو کشور ما؟
    • اذرگون IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      فرزندان ویا خانواده مسئولین ایرانی نباید تا پایان جنگ کنارشون باشه ،وباید همواره مواظب خودشان باشند ویا در پناهگاه بمانند
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 7
      پاسخ
      واقعا صد حیف ....روحشون شاد چه بزرگ مردانی را از دست می دهیم
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باید سران مملکت بیشترمراقبت کنن از خودشون.باید انتقام بگیریم ما انتقام میخواهیم شماهم بایدنتانیاهو بزنید دیگه.پس چی شد؟؟؟
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاداینجوری اشتباست. از این لحظه به بعد سران مملکت باید وحتما برن تومخفیگاه نذارن این براحتی بزندشون.

