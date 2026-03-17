به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی مزد مجاهدت هایش برای انقلاب و ایران را گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مجاهد خستگی‌ناپذیر پس از عمری مجاهدت، توسط تروریست‌های آمریکایی ـ صهیونی ترور شد و به شهادت رسید.

خبرگزاری مهر شهادت این مجاهد و خادم خدوم را به ملت عزیز ایران تبریک و تسلیت عرض می نماید.

متن اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»

ملت عزیز و سربلند ایران!

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

ارواح طیبه‌ی شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا، شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ی خود رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، معلم شهید خود، حضرت استاد آیت‌الله مطهری و یاران شهیدش سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی پیوست.

ایشان تا آخرین لحظات عمر با سعادتش در پی اعتلای کلمه الله و پیگیر سربلندی و توسعه‌ی ایران عزیز بود و همواره مردم و مسئولان را به انسجام و وحدت در مقابل دشمن خونخوار دعوت و توصیه می‌کرد. و نهایتا هم در سحرگاه ماه مبارک رمضان به همراه فرزند مومنش مرتضی، و نیز معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیرضا بیات، و جمعی از محافظان غیور، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان مسیر حق است و این شهادت‌ها، ملت و امت را در استمرار راه آن مردان خدا مصمم‌تر خواهد کرد.

شهادت گوارای وجود نازنینش که حق مجاهدتش در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود.

یادش جاودان و راهش پر رهرو باد

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴