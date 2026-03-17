به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی مزد مجاهدت هایش برای انقلاب و ایران را گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مجاهد خستگیناپذیر پس از عمری مجاهدت، توسط تروریستهای آمریکایی ـ صهیونی ترور شد و به شهادت رسید.
خبرگزاری مهر شهادت این مجاهد و خادم خدوم را به ملت عزیز ایران تبریک و تسلیت عرض می نماید.
متن اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»
ملت عزیز و سربلند ایران!
«بندهی خدا، به خدا پیوست.»
ارواح طیبهی شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا، شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینهی خود رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنهای، معلم شهید خود، حضرت استاد آیتالله مطهری و یاران شهیدش سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی پیوست.
ایشان تا آخرین لحظات عمر با سعادتش در پی اعتلای کلمه الله و پیگیر سربلندی و توسعهی ایران عزیز بود و همواره مردم و مسئولان را به انسجام و وحدت در مقابل دشمن خونخوار دعوت و توصیه میکرد. و نهایتا هم در سحرگاه ماه مبارک رمضان به همراه فرزند مومنش مرتضی، و نیز معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیرضا بیات، و جمعی از محافظان غیور، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان مسیر حق است و این شهادتها، ملت و امت را در استمرار راه آن مردان خدا مصممتر خواهد کرد.
شهادت گوارای وجود نازنینش که حق مجاهدتش در این سالها کمتر از این فوز عظیم نبود.
یادش جاودان و راهش پر رهرو باد
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴
