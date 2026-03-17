سپاه: خونخواهی شهید لاریجانی را فراموش نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبعبت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان شهیدان انقلاب، تأکید می کند که خون پاک این شهید عالیقدر همچون دیگر شهدای عزیز مایه عزت، استحکام و بیداری ملی در مقابل جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل خواهد بود و قطعا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خونخواهی این شهید معظم و سایر شهدای دفاع مقدس را فراموش نخواهد کرد.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»
با قلبی سرشار از اندوه و افتخار، شهادت مظلومانهی دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و از یاران صادق رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره) در حمله تروریستی دشمنان سفاک آمریکایی ـ صهیونیستی، را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معظم ایشان، و ملت مقاوم ایران اسلامی تسلیت و تبریک می گوییم.
شهید دکتر علی لاریجانی از چهرههای ممتاز، اندیشمند، سیاستمدار انقلابی و تأثیرگذار در میدان های مختلف نظام اسلامی و تربیت یافته در مکتب انقلاب و ولایت فقیه بود که در عرصههای گوناگون مدیریتی در مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا شورای عالی امنیت ملی، با درایت، ایمان و تدبیر مثالزدنی، نقشآفرینیهای سترگ و ماندگاری از خود بر جای گذاشت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبعبت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان شهیدان انقلاب، تأکید می کند که خون پاک این شهید عالیقدر همچون دیگر شهدای عزیز مایه عزت، استحکام و بیداری ملی در مقابل جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل خواهد بود و قطعا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خونخواهی این شهید معظم و سایر شهدای دفاع مقدس را فراموش نخواهد کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴
