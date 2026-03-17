پیام مسعود پزشکیان در پی شهادت علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پس شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

شهادت برادر فاضل، گرانقدر و عزیزم جناب آقای دکتر علی لاریجانی موجب تأثر و تأسفی عمیق شد. چهره ممتاز و ارزشمندی که در طول دوران جمهوری اسلامی در سنگرهای مختلف منشأ خدمات و ثمرات گسترده و متنوعی بود و در طی دوران همکاری طولانی در مجلس شورای اسلامی و دوره اخیر تصدی مسئولیت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی از وی جز خیرخواهی، تیزبینی، همراهی و دوراندیشی ندیدم. بی‌تردید جبران این فقدان بسیار سخت و دشوار است. گرچه مزد سال‌ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مختلف فرهنگی، سیاسی و امنیت ملی دکتر لاریجانی عزیز را به مرتبه والای شهادت رسانید و خون او توسط جنایتکارترین رژیم تاریخ بشر بر زمین ریخته شد، اما همجواری با روح مطهر شهدای بزرگ انقلاب اسلامی لیاقت او و آرزوی دیرینه این برادر عزیز بود.

او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان مکتب امام خمینی، امام شهید خامنه‌ای عزیز و استاد شهید انقلاب اسلامی مطهری بزرگ بود. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، بی‌تردید انتقام سختی در انتظار جنایتکاران تروریستی است که دست پلید خود را به خون شهدای مظلوم اما رشید و استوار سرزمین مقدس ایران در جریان تجاوزهای تروریستی اخیر آلودند.

شهید لاریجانی در آخرین سنگر و مسئولیت در دوره کوتاه خدمت در شورای عالی امنیت ملی تمام تلاش خود را برای گسترش صلح و امنیت در منطقه و ایجاد همدلی وتقویت برادری در میان کشورهای اسلامی به‌کار بست و چهره‌ای بین‌المللی در ساحت امنیت بین‌المللی و مقاومت از خود آفرید و آماج کینه رژیم تروریستی صهیونیستی قرار گرفت.

بی‌تردید خطّ ایستادگی و مقاومت توأم با عقلانیت و دوراندیشی در غیاب این برادر عزیز تداوم خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار ملت بزرگ ایران خواهد بود. فقدان لاریجانی عزیز تلخ و ناگوار است ولی پایمردی مردم غیور ایران و دست یافتن به پیروزی نهایی کام جنایتکاران صهیونیستی را تلخ‌تر خواهد کرد. اینجانب این شهادت را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌الاعظم، رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی، خانواده معزز ایشان و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران