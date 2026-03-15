۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

هشدار لاریجانی درباره توطئه احتمالی مشابه ۱۱ سپتامبر علیه ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شنیده‌ام باقیمانده تیم اپستین طراحی توطئه‌ای را کرده‌اند که ماجرایی نظیر ۱۱ سپتامبر خلق کنند و ایران را متهم سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، به نگرانی‌های اخیر درباره توطئه‌های احتمالی اشاره کرد.

وی در این پیام نوشت: شنیده‌ام باقیمانده تیم اپستین طراحی توطئه‌ای را کرده‌اند که ماجرایی نظیر ۱۱ سپتامبر خلق کنند و ایران را متهم سازند. ایران اصولاً با چنین برنامه‌های تروریستی مخالف است و جنگی با ملت آمریکا ندارد.

لاریجانی تأکید کرد که جمهوری اسلامی همواره بر اصول خود در زمینه صلح و امنیت تأکید داشته و هرگونه تلاش برای ایجاد تنش و اتهام‌زنی را محکوم می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز بر اساس تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران در حال دفاع است البته در این دفاع بسیار قوی و سرسخت است تا متجاوزان را تنبیه کند.

کد خبر 6775350
هادی رضایی

    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      27 50
      پاسخ
      از آمریکا و سیاستمداران اپستین هیچ کار کثیفی بعید نیست

