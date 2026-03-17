۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۴۹

آتش‌نشانان دماوند در چهارشنبه آخر سال به ۷ مأموریت اعزام شدند

دماوند- رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دماوند از آماده‌باش کامل ایستگاه‌های آتش‌نشانی در چهارشنبه‌ آخر سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور، شامگاه سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران از آماده‌باش کامل ایستگاه‌های آتش‌نشانی در چهارشنبه‌ آخر سال خبر داد.

وی افزود: آتش‌نشانی در روزهای منتهی به سال جدید در بالاترین سطح آمادگی به سر می‌برد تا در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه، به سرعت به محل اعزام شود و از جان و مال شهروندان محافظت کند.

رئیس اداره آتش‌نشانی دماوند افزود: تا این لحظه، هفت مأموریت در مناطق سه‌گانه شهر دماوند انجام شده که بیشتر آن‌ها مربوط به حادثه‌های آتش‌سوزی بوده است.

علیپور تصریح کرد: خوشبختانه با حضور به‌موقع تیم‌های امداد و نجات، اقدامات لازم برای اطفای حریق صورت گرفت.

وی تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ مصدوم جدی یا حادی در این عملیات‌ها ثبت نشده است.

این مقام مسئول در پایان از همشهریان دماوندی خواست از برگزاری مراسم پرخطر چهارسوری جدا خودداری کنند.

کد خبر 6777621

