به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور، شامگاه سهشنبه،در جمع خبرنگاران از آمادهباش کامل ایستگاههای آتشنشانی در چهارشنبه آخر سال خبر داد.
وی افزود: آتشنشانی در روزهای منتهی به سال جدید در بالاترین سطح آمادگی به سر میبرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه، به سرعت به محل اعزام شود و از جان و مال شهروندان محافظت کند.
رئیس اداره آتشنشانی دماوند افزود: تا این لحظه، هفت مأموریت در مناطق سهگانه شهر دماوند انجام شده که بیشتر آنها مربوط به حادثههای آتشسوزی بوده است.
علیپور تصریح کرد: خوشبختانه با حضور بهموقع تیمهای امداد و نجات، اقدامات لازم برای اطفای حریق صورت گرفت.
وی تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ مصدوم جدی یا حادی در این عملیاتها ثبت نشده است.
این مقام مسئول در پایان از همشهریان دماوندی خواست از برگزاری مراسم پرخطر چهارسوری جدا خودداری کنند.
