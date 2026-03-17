پیام تسلیت وزیر ورزش در پی شهادت سردار سلیمانی و دکتر لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
شهادت سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در عملیات تروریستی رژیمهای آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت میگویم.
پایمردی در برابر دشمن، ایستادگی در میدان و صلابت در جهاد مصادیقی با ارزش در قالب همراهی با مردم برای دفاع از میهن است که در سیرهی سردار سرلشگر سلیمانی، این فرماندهی معزز، تبلور یافته بود.
دکتر علی لاریجانی نیز در قامت یک مدیر عالیرتبهی نظام منشا خیر و اثرات مهم و موثر در کشور بودند. ایشان در راس رسانه ملی اندیشهای قابل اعتنا در مسیر اعتلای فرهنگی القا کردند و در آخرین سنگر مسئولیت هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رشادت و عزت از اقتدار ایران دفاع کرد و نقش ارزندهای در مسیر تعالی ایران داشت.
شهادت سردار سرلشکر سلیمانی و دکتر علی لاریجانی، پیامِ جاودانِ ایستادگی و غیرت را انتقال داد و قطعا خللی در اراده ملی مبنی بر دفاع جانانه از میهن وارد نخواهد کرد.
از خداوند متعال برای آن شهیدان والامقام علوّ درجات و برای خانوادههای محترمشان صبر و اجر مسئلت دارم.
