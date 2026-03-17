به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان قم اعلام کرد که تا ساعات پایانی امشب، هیچ ماموریت مرتبط با حوادث چهارشنبه‌سوری در سطح شهر انجام نشده است.



بنابر گزارش اورژانس، همکاری گسترده و حضور فعال خانواده‌ها در خیابان‌ها و محلات برای حفظ امنیت عمومی، موجب شده است که امسال چهارشنبه‌سوری بدون حادثه‌ای در قم سپری شود.



سطح مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم قم در پیشگیری از حوادث این شب بی‌نظیر بوده و هم‌افزایی میان شهروندان و دستگاه‌های امدادی، الگویی مثبت برای سایر استان‌ها به شمار می‌رود.