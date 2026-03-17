۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۲۹

هیچ ماموریت حوادث چهارشنبه‌سوری در قم ثبت نشده است

قم– در شب چهارشنبه آخر سال هیچ ماموریت مرتبط با حوادث از سوی اورژانس قم در سطح شهر انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان قم اعلام کرد که تا ساعات پایانی امشب، هیچ ماموریت مرتبط با حوادث چهارشنبه‌سوری در سطح شهر انجام نشده است.

بنابر گزارش اورژانس، همکاری گسترده و حضور فعال خانواده‌ها در خیابان‌ها و محلات برای حفظ امنیت عمومی، موجب شده است که امسال چهارشنبه‌سوری بدون حادثه‌ای در قم سپری شود.

سطح مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم قم در پیشگیری از حوادث این شب بی‌نظیر بوده و هم‌افزایی میان شهروندان و دستگاه‌های امدادی، الگویی مثبت برای سایر استان‌ها به شمار می‌رود.

