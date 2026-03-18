۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۱۳

۱۷ نفر چهارشنبه آخر سال در استان مرکزی مصدوم شدند

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: شمار مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در این استان ۱۷ نفر است که از این تعداد ۳ نفر در مراکز درمانی بستری شدند.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۷ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال در استان مرکزی تا ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه مصدوم شدند.
وی افزود: از این تعداد، ۳ نفر مصدوم شده و در مراکز درمانی استان مرکزی بستری و تحت مراقبت هستند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با اشاره به آمار ۱۷ مصدوم چهارشنبه آخر سال گفت: از این تعداد ۱۴ نفر مرد و ۳ نفر زن بوده اند که پنج نفر از مصدومان، عابر پیاده بودند.

ایران‌نژاد بیان کرد: از این تعداد ۱۱ نفر دچار آسیب به چشم و ۶ نفر دچار سوختگی در اندامها هستند

کد خبر 6777703

